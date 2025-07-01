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泰法院今審理「總理貝東塔」停職請願案！　與洪森私密通話外流惹議

▲▼泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）面臨政治危機。（圖／路透）

▲泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）面臨政治危機。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）近日遭遇重大政治危機，泰柬軍方在邊境發生衝突使局勢緊張，沒想到柬埔寨參議院長、前總理洪森（Hun Sen）卻爆出兩人的私密通話，貝東塔不但親暱叫洪森「叔叔」，還貶低泰國軍方，引發爭議。憲法法院今（1）日將召開會議，討論是否受理由36名參議員提出的貝東塔停職請願案。

根據《路透社》報導，貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與洪森擁有數十年的交情，洪森也是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，而在泰柬邊境發生衝突時，貝東塔曾致電洪森，希望能私下協商，以緩解邊境的緊張局勢。她在通話中批評泰國軍方，並對洪森展現低姿態，怎知整段通話卻遭洪森偷錄音並公開。

▲▼柬埔寨參議院長、前總理洪森（Hun Sen）。（圖／路透）

▲柬埔寨參議院長、前總理洪森（Hun Sen）錄下與貝東塔的私下通話內容。（圖／路透）

通話曝光後，貝東塔也陷入政治危機，除了引發民眾撻伐外，也引起泰國政壇怒火。儘管她事後解釋這是「談判策略」並公開致歉，但民眾並不買帳。而作為執政聯盟第二大黨的泰自豪黨也宣布退出。泰國上萬民眾更走上街頭遊行示威，要求總理貝東塔下台。

有36名參議員向憲法法院聯名提出要求貝東塔停職的請願書，指控貝東塔在與柬埔寨前總理洪森的通話中言行不當、違反誠信及道德標準，涉嫌違憲。若法院決定受理此案，她可能會立刻被停職調查。

▲▼貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。（圖／路透）

▲貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與洪森家族長年交好。（圖／路透）

不僅如此，退出執政聯盟的泰自豪黨也準備在國會發動貝東塔的不信任案。這場風波讓貝東塔在6月19日至25日的民調支持率直落，從3月的30.9%掉到只剩9.2%。

38歲的貝東塔上任僅10個月，政治歷練淺薄，卻已陷入內外交逼的局勢。她原本是為接替因任命有前科官員而遭憲法法院罷免的前總理賽塔，意外成為泰國史上最年輕的總理。如今卻在短時間內面臨下台危機，也凸顯「為泰黨」的勢力衰退。

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