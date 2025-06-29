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21歲女模「全裸暴斃」曼谷飯店！陸男逼吸毒　逃亡4個月終投案

▲▼逼21歲女模吸毒！害「全裸暴斃」曼谷飯店　陸男逃亡4個月終投案。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲艾拉達被人發現陳屍於曼谷的一間飯店客房內。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名21歲女模2月被人發現全裸陳屍在曼谷一間飯店，經過警方調查，她是遭金主強逼吸毒致死，而涉案的中國籍嫌犯則是在第一時間潛逃至寮國。經過泰國警方4個多月的監視與施壓，該名中國籍男子終於在近日返回泰國投案，並且當場被警方逮捕。

根據KhaoSod報導，21歲女模艾拉達（Airada）2月10日被發現陳屍於曼谷飯店客房，而她生前以6000泰銖（約新台幣5818元）的報酬陪侍中國籍男子Duoying，但卻在過程中被施壓使用毒品，儘管她試圖反抗，仍遭逼迫吸食，造成艾拉達休克死亡。事後，中國金主Duoying火速逃離現場。

▲Duoying在律師陪同下返回泰國投案。（圖／翻攝自KhaoSod）

泰國警方第一時間對刑事法庭申請對Duoying的逮捕令，並持續追查他的下落。根據泰國警方說明，Duoying被指控販售第一級毒品（包括安非他命和搖頭丸）、販售第二級毒品（K他命）以及過失致死等多項罪名。

Duoying逃亡至寮國後，泰國警方持續對其進行監視與施壓，他最終於6月27日在律師陪同下，前往泰國警局投案。然而他卻仍供稱，死者是自願吸食毒品，並非遭到脅迫，目前該名男子已交由警方進行後續偵查。

當初將死者仲介給嫌犯的18歲女模經紀人帕妮塔（Alin）則是因為涉嫌協助賣淫在2月17日就被逮捕。

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