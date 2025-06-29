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稱柬國前總理「叔叔」！對話外流爭議　泰國民眾示威逼貝東塔下台

▲▼泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流後引眾怒，上萬民眾28日集結在勝利紀念碑周圍，要求總理貝東塔下台。（圖／路透）

▲泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流後引眾怒，上萬民眾28日集結在勝利紀念碑周圍，要求總理貝東塔下台。（圖／路透，下同）

文／中央社

泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流，在泰國引起眾怒，前紅衫軍領袖賈圖朋和前黃衫軍團體28日發起大規模街頭抗議，上萬人高喊口號要貝東塔下台。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

▲▼泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流後引眾怒，上萬民眾28日集結在勝利紀念碑周圍，要求總理貝東塔下台。（圖／路透）

洪森是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，洪森和貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）過去關係良好，兩人雖都已是前總理，但各自活躍在泰國和柬埔寨政壇。

貝東塔內外交迫，憤怒的民眾要貝東塔下台，最大在野黨人民黨（People's Party）呼籲解散國會重新大選，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）更退出聯合政府，並將在國會對貝東塔提起不信任案，另有參議員要求憲法法庭將貝東塔解職。

過去曾經支持戴克辛的前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）領導的組織「團結國土力量捍衛主權」United Power of the Land to Protect Sovereignty）今天在曼谷的勝利紀念碑（Victory Minument）發起街頭示威，要求貝東塔辭職下台，同時要求政府展示保護主權的行動。

賈圖朋曾是俗稱紅衫軍的反獨裁民主聯合陣線（United Front for Democracy Against Dictatorship）領導人之一，加入今天抗議的還包括擁護皇室的前人民民主聯盟（People's Alliance for Democracy）成員，也就是廣為人知的黃衫軍，另外還有多個反戴克辛的團體加入。

▲▼泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流後引眾怒，上萬民眾28日集結在勝利紀念碑周圍，要求總理貝東塔下台。（圖／路透）▲▼泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流後引眾怒，上萬民眾28日集結在勝利紀念碑周圍，要求總理貝東塔下台。（圖／路透）

抗議活動從早上開始一直延續到晚上，下午4時多突然下起大雨，但沒有澆熄民眾熱情，5時多雨停後更多民眾聚集在勝利紀念碑附近，許多人身穿象徵泰國國旗顏色或是有泰國國土形狀圖案的衣服，揮舞著泰國國旗，高喊要總理下台，6時整全場民眾齊唱泰國國歌，活動達到高潮。

由於這是錄音外洩事件後首場大規模的街頭抗議，警方嚴陣以待，在勝利紀念碑和總理府周遭部署超過上千名警力。根據警方估計，到傍晚時分大約有1萬多民眾聚集在勝利紀念碑週遭，主辦單位則喊出有3萬人。

賈圖朋在2010年紅衫軍和保皇派黃衫軍對抗時，是紅衫軍領袖之一，他曾是為泰黨的國會議員，也是戴克辛的支持者，2010年紅黃衫軍對抗時，他指控時任總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）利用軍方武力對付抗議民眾是殺人犯，2017年賈圖朋因毀謗艾比希被判入獄1年。

賈圖朋出獄之後態度轉變，今年3月他和當年黃衫軍的領袖林明達（Sondhi Limthongkul）握手言和，2人結盟要一起對付戴克辛。賈圖朋當時在一個公開活動中表示，戴克辛流亡返國後沒有真正坐過一天牢，民眾反對的是戴克辛享盡特權且雙重標準。

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