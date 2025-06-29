放任「61歲老男友」性侵14歲女兒！　大馬狠母還密謀在飯店作案

▲被害少女的母親非但沒有阻止性侵，竟還涉嫌共同密謀。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名36歲女子親眼目睹14歲女兒遭61歲男友性侵後，非但不阻止，還放任男方為非作歹。經過調查，該名母親竟然涉嫌協助犯案，被害少女偶然發現母親與嫌犯的對話紀錄後，才得知兩人早就密謀要在飯店性侵她。

根據《星洲網》引述《大都會日報》報導，馬來西亞武吉阿曼警方近日逮捕了2名男女，並揭發了這起持續長達1年的性侵案。根據調查，嫌犯第一次犯案是在2024年中，嫌犯則是被害少女母親的男友。

少女指出，案發當天下午4時多，她正在母親的臥室內休息，沒想到卻感覺有人在觸碰自己的身體，因此驚醒。當她睜開眼睛後，便看見母親與母親的男友站在床邊，隨後母親就這樣眼睜睜地看著61歲嫌犯性侵年僅14歲的女兒，不但沒有阻止，還加以協助性侵。

少女直到2025年6月25日偶然發現母親和嫌犯的通訊紀錄，才得知兩人正在密謀要在飯店再次性侵她。少女忍無可忍，決定逃往朋友家尋求幫助，最終在友人的陪同下報警。

警方6月28日成功逮捕2名嫌犯，目前兩人皆被法庭批准延長扣押7天，警方將持續深入調查案件細節。而根據馬來西亞法律，一旦性侵罪名成立，嫌犯將面臨最高20年有期徒刑與鞭刑。

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