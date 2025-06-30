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泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！警包圍寺廟逮人　押送機場

▲▼泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！。（圖／翻攝自／IGvacharaesorn1981）

▲瓦差勒宋23日遭突襲，並被驅逐出境。（圖／翻攝自／IGvacharaesorn1981）

記者王佩翊／編譯

泰王瓦吉拉隆功被流放27年的次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）2023年突然回國，被認為是要爭奪王儲之位，也讓老么提幫功王子因患有智力障礙無法接班的傳言甚囂塵上。然而瓦差勒宋6月23日在短暫居住於帕里瓦斯寺（Wat Pariwat）期間，遭大批官員突然包圍寺廟，並將他拘留，隨後被護送至素萬那普機場，搭上飛往紐約的班機，等同遭驅逐出境。

瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）是泰國十世王瓦吉拉隆功（king Vajiralongkorn）與曾經是演員的第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生4個兒子當中的次子。余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚後，與孩子一同被驅逐出境，帶著4子1女離開泰國移居美國。而小女兒希里萬瓦里（Princess Sirivannavari Nariratana）後來仍被王室撫養長大並授予公主頭銜，但4名兒子仍與泰王疏遠且無任何王室頭銜。

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦差勒宋2023年大動作返國，被認為是要爭奪王儲之位。（圖／達志影像／美聯社）

2023年8月，被流放27年的次子瓦差勒宋首度返回泰國。當時瓦吉拉隆功的大女兒帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）因心臟問題倒下，而老么提幫功王子則出現患有智力障礙的傳聞，因此瓦差勒宋的出現，也引起泰國人高度關注。

不僅如此，儘管瓦差勒宋一再宣稱無政治目的，但是返國後卻積極視察各地，且因泰國法律明令禁止君主與外國人結婚，他與妻子更因此展開離婚程序。

根據《時代雜誌》報導，瓦差勒宋的大哥朱塔瓦查拉（Juthavachara Vivacharawongse）與四弟瓦查威（Vatchrawee Vivacharawongse）5月28日打算返回泰國。兩人當時試圖從泰馬邊境入境，但卻被帶到「小房間」，隨後被拒絕入境。

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）2023年8月10日在曼谷一座寺廟參加宗教儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦差勒宋2023年8月10日在曼谷一座寺廟參加宗教儀式。（圖／達志影像／美聯社）

朱塔瓦查拉事後在臉書上表示，這樣的決定令他「身心俱疲」，因為一直思念家鄉的他，每天都想要回去。而這次是他們除了今年1月回國被短暫扣押調查12小時外，時隔29年首度踏上泰國國土，怎知仍遭拒絕。

時隔1個月，在昭披耶河旁的帕里瓦斯寺（Wat Pariwat）短暫居住的瓦差勒宋突然被控制。大批國家安全官員包圍寺廟，並將他拘留，讓他短暫回家收拾行李後，直接將他送往素萬那普機場，而他則在泰國官員的陪同下搭上飛往紐約的班機，形同遭驅逐出境。他的三弟查克里瓦（Chakriwat Vivacharawongse）也在隔日被驅逐出境，目前下落不明。

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