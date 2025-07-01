藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

▲衛報第一時間頭條報導蕭美琴出訪捷克遭中方外交人員駕車衝撞之事件。（圖／翻攝自衛報）



記者杜冠霖／台北報導

經過長時間調查，捷克軍情局近日證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、美國眾議院外交委員會和中國特別委員會、日本前防衛副大臣中山泰秀等都發聲譴責中國行徑。國民黨則質疑是配合大罷免，藍委廖先翔更訕笑，「有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成」。民進黨今（1）日召開記者會批評，廖先翔以訕笑態度，漠視國家副元首安危，無視國際友人同聲譴責中國，喪失國會議員應有底線，已沒資格當立委。

蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍，經過長時間調查，捷克軍情局局近日證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。而藍委廖先翔27日出席節目錄製，廖笑稱，要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成。逗得一旁的藍委徐巧芯、主持人朱凱翔哈哈大笑。

針對在網路節目提到蕭美琴於捷克的案件，廖先翔則解釋，他的意思是，每次選舉要到的時候，總是有一些疑似出口轉內銷的奇怪新聞出現，大家都不太相信，所以他才揶揄說，如果這則新聞是真的話，那中共能力也太差了吧！有多少共軍來，我們完全不用懼怕，國軍絕對可以殲滅，那黑熊的防災避難包好像也沒有買的必要了。

對於中方作為，IPAC聲明全文指出，我們對有報導指中國計畫針對台灣副總統當選人蕭美琴發動「示威性實體攻擊」深感震驚，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義，即使未遂，這樣的行為本身已跨越底線。美國眾議院外交委員會也譴責中國試圖在北約（NATO）成員國境內砸毀台灣副總統的專車，「其罪惡行徑昭然若揭」，並強調「這是脅迫，而非外交」。凸顯中國跨境鎮壓之威脅日益加劇。

對於廖先翔離譜行徑，民進黨發言人吳崢、立委王定宇，今召開「譴責中國暴力惡行 下架舔共立委廖先翔」記者會，吳崢表示，當國際同聲譴責中國以恐怖攻擊手段來打壓恐嚇台灣，汐止立委廖先翔對此事訕笑、奚落、揶揄，視國家副元首安危於無物，已喪失國會議員應有底線。任何台灣人在海外遭遇中國蓄意攻擊，身為民意代表理應是先有態度力挺國人、譴責中國，廖先翔最基本的態度都做不到，無視台灣人安危是不仁、副總統遭攻擊卻不譴責中國是對國家不忠，廖先翔已經毫無資格擔任中華民國的立法委員。

更誇張的是，吳崢說，廖先翔於社群發文稱攻擊事件是「出口轉內銷」、「假新聞」，幫中國共產黨洗地，與中國外交部口徑一致誣指是民進黨陰謀。當副總統在國外遭遇惡意壓迫也配合中國外交部口徑。請中國立刻為惡行道歉，廖先翔立刻向蕭美琴副總統道歉，更要請新北七星區的選民看清楚，廖先翔已經完全不適任擔任七星區的民意代表。

王定宇表示，事件發生當下，捷克政府對於違反《維也納公約》的行徑予以讉責，且驅離三位中國駐布拉格大使館人員。對此事件，捷克軍情局長組成專案小組立案調查，一年後，由在歐洲具有公信力的捷克廣播電台率先揭露報告，再由捷克軍情局發言人及局長先後證實。

王定宇補充，報告指出，該事件由捷克中國大使館內的「武官與空軍辦公室」的三位大使館人員，與捷克當地民眾，規劃相關刻意碰撞的「示威性行動」；再據捷克軍情局表示，當時因處置得宜，且未脫離準備階段，即碰撞失敗，同時，捷克政府無懼中國可能的抗議，詳實公布調查結果，引起國際各國聲援，譴責中國不當作為，國民黨理應向違反國際公約的中國表達抗議，卻選擇中國站在同一立場，更以動機論質疑此份調查報告公開時間點，是否與大罷免有關，著實令人咋舌。