川普擬打造「比特幣儲備」　朱敬一不認同：會害到美國政府

▲川普擬打造「比特幣儲備」，朱敬一指出，他所認識的經濟學家沒一個同意。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

美國總統川普上任後宣稱要打造「比特幣儲備」。但中研院特聘研究員朱敬一今（1日）指出，比特幣價格不穩、波動太大，連當貨幣都不適宜，怎麼當聯邦準備金，「我所認得的經濟學家，沒有一個同意。」且從川普提出政策至今，比特幣上漲35%，故這政策不會讓美國偉大，反而害到美國政府，最痛苦的是不知道怎麼查帳。

中央研究院從昨天起舉辦為期四天的第一屆「中研學術大會」，今天上午首先由中研院經濟所特聘研究員朱敬一主講「比特幣與區塊鏈」。朱敬一先說明區塊鏈是分散式紀錄簿（帳簿），因為大家看得到且累積很長，所以不容易更改，但是看不到所有人的加密帳，除非有鑰匙（密碼），當有人購物時，由可信的記帳員來負責驗證，記完帳後通知大家。

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朱敬一隨後提到，比特幣就是區塊鏈的應用之一，從2009年成立，當時設定固定的總量為2100萬個，而比特幣挖礦難，這是一個零和賽局，同時也很耗電，他還開玩笑說，自己兒子在台大教書，台大晚上經常斷電，猜測有學生利用晚上挖礦。

而美國總統川普在競選期間就提到，將來美國要買進比特幣，當做美國的聯邦準備金之一。近期美國參議院銀行委員會更召開記者會，指聯邦機構持有的比特幣已清點完畢，未來將著手規劃比特幣儲備所需的基礎設施。

不過，朱敬一並不看好這個政策。朱敬一分析，比特幣價格不穩，波動太大，可能現在帳面是獲利2成，但隔幾天卻變成損失，波動這麼大是無法成為貨幣，更無法作為價值儲藏，「我所認得的經濟學家，沒有一個同意」。而且美國媒體報導，10年之內，隨著科技發展，比特幣密碼必定會被破解，屆時將成為另一個大考驗。

朱敬一進一步表示，川普說在5年內要累積一百萬個比特幣，約佔總量的1/21，目前美國約有20萬個比特幣，大部分是從毒梟抄來的，比特幣也成為犯罪溫床，約1.9%跟犯罪有關。而從川普宣布至今，比特幣漲了約35%，這樣政策照理說不應該先宣布，結果是不會讓美國偉大，反而是害到美國政府，而且比特幣最痛苦之處，是不知道怎麼查帳。