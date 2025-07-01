歐盟傳讓步！接受美國10%普遍關稅　換取關鍵產業豁免

▲外傳歐盟貿易執委謝夫喬維奇本周將會率團前往美國華府進行談判。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，歐盟願意做出讓步接受與美國的貿易安排，也就是美國對歐盟多種出口產品徵收10%普遍關稅（universal tariff），但也希望美國能降低多個關鍵產業的關稅，包括藥品、酒類、半導體、商用飛機等，同時爭取配額和豁免，藉此有效降低美國對汽車與汽車零組件25%關稅、鋼鋁50%關稅。

知情人士透露，歐盟執委會雖然認為這樣的安排偏向美國，但還在歐盟可接受的範圍內。歐盟必須趕在美國關稅7月9日暫緩期限截止之前，與川普達成貿易協議，否則幾乎所有歐盟對美出口產品的關稅都將增至50%。川普對幾乎所有貿易夥伴課徵關稅，稱希望能夠讓製造業回流美國，阻止其他國家占美國便宜。

先前消息稱，歐盟與美國越來越有信心在7月9日之前達成臨時協議，使談判能夠持續進行。外傳歐盟貿易執委謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）本周將會率團前往美國華府，試著推動談判取得進展。知情人士指出，歐盟希望能夠確保美國現階段實施的產業關稅（例如汽車關稅、金屬關稅），以及未來的關稅都能夠提前解決。

歐盟正尋求簡化議程來解決非關稅壁壘問題，提議在液化天然氣、人工智慧技術等多個領域探索戰略採購，也願意與美國針對共同經濟安全挑戰展開合作。