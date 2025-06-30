嘉義市「114年舊屋力永續創新提案競賽」　總獎金150萬

▲嘉義市「114年舊屋力永續創新提案競賽」熱烈徵件中 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

結合設計創意與老屋活化，自即日起至7月18日止，嘉義市政府文化局舉辦「114年舊屋力永續創新提案競賽」，廣邀全台建築科系所學生、建築師與設計師，提出最新木構創意參賽競圖，總獎金高達150萬元，鼓勵全民共創老屋新生。日前在舊監宿舍群1921矯正塾舉辦南部場說明會，並且安排屋主到現場向有意參賽者說明後續空間使用需求，期待透過全國建築設計好手為嘉義市老屋量身打造新式木構老屋。

文化局長謝育哲表示，「舊屋力」過去著重於補助修繕，去年轉型採設計競賽方式，期望透過前端設計的導入，激盪更多元的空間思維與木構創新工法，深化嘉義市作為台灣木構城市的核心價值。今天特別舉辦南部場說明會與現勘，讓參賽者可與老屋屋主面對面交流，激發更多兼具實用性與創意性的作品。

謝育哲說，去年提案競賽首次舉辦就吸引遍及台灣與國際的專業團隊一起競賽，入圍者中包含法國、日本設計師。今年競賽延續學生組、社會組雙軌制，每組設有「創新設計獎」與「生活設計獎」，首獎分別為學生組20萬元、社會組30萬元。競賽標的由文化局透過評選機制提供4棟嘉義市老屋，設計者須滿足屋主後續使用空間的期待，是一項充滿挑戰的設計競賽。

文化局表示，114年舊屋力永續創新提案競賽採初審與複審二階段，初審自即日起至7月18日截止，報名提交設計圖與提案說明。為鼓勵高中職學生參與，參賽者/組別若皆為高中職在學生，則初審評選之原始分數將依比例加權5%。複審由評審委員自初審選出入圍者，入圍參賽者將於8月4日至9月1日進行模型製作與簡報準備，9月10日辦理複審評選會，選出各組兩項首獎得主。

嘉義市素有「木都」之稱，全市超過6,000棟木造老屋。在舊屋力、老屋卸妝等政策推動下，10多年來已補助超過187件老屋，讓一棟棟老屋重現風華，帶動城市觀光與產業新機。「114年舊屋力永續創新提案競賽」歡迎全台建築設計好手報名參與，共創老屋新美學。