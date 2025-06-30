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嘉義市政府持續支持青年創業　展現地方創新力量

▲▼ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與社團法人中華創業育成協會攜手合作，日前在嘉義耐斯王子大飯店舉辦「第20屆戰國策全國創新創業競賽暨114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫」決賽及頒獎典禮，吸引來自全國各地的優秀青年創業團隊齊聚一堂，充分展現嘉義市推動青年創業的堅定決心與積極作為。其中「在地創業組」也是「114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫」獎金金額高達350萬元，共有12組嘉義市在地青年團隊脫穎而出，獲得資金支持，創業領域涵蓋工藝設計、餐飲食品、花藝美學、文創IP、水族生態、農業科技等多元面向，充分展現本市青年創業能量的廣度與深度。

▲▼ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市持續打造友善青年創業環境，透過連續五年的青年創業獎勵補助計畫，迄今已扶植57組青年創業團隊，成為地方創新與產業發展的重要力量；同時也強調，青年是城市永續發展的關鍵動能，市府將持續提供完善資源與多元培力機會，鼓勵青年在「嘉」發揮創意、安心創業、大膽逐夢，期盼透過創業行動，帶進一步促進嘉義市經濟與文化的共榮發展。

建設處處長田長沛表示，嘉義市不僅提供資金補助，更透過全方位輔導、產業媒合及資源整合，打造真正貼近青年創業需求的支持平台。此次結合戰國策全國創業競賽，更為青年團隊提供跨地域交流及實戰磨練的寶貴機會，讓他們能在激烈競爭中脫穎而出，實現創業夢想。

▲▼ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

今年度入選團隊展現高度創新與深厚在地連結，具代表性的團隊包括「庭口嘉酒金工餐酒館」，該團隊計畫於嘉義市文創產業園區打造結合金工體驗、AI設計與餐酒文化的複合式品牌空間，藉以帶動文創產業與觀光發展；另有「城事文創有限公司」，則以嘉義市「木都文化」與傳統信仰為主軸，開發以小說《木都散策》與虎爺IP為主題的文化創意產品，並結合走讀導覽及實境解謎活動，推動地方文化深耕與觀光創新。

▲▼ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

今年度獲補助團隊共計12組，分為「創業啟動類」與「經營模式優化類」兩大類別，創業啟動類入選團隊為「庭口嘉酒金工餐酒館」、「戰國蟲海」、「鑫統香有限公司」、「花時共生計畫」、「幸草」、「升級嘉義。體驗歐洲頂級衛浴生活美學」、「亞當工作室」、「惡工甜點（Dolcivillain）」、「咖啡感獸培訓教育學院」共計9支團隊；經營模式優化類則包含「城事文創有限公司」、「水族星球」、「莤璃玻璃藝術空間」計3支團隊，這些團隊不僅展現出創業潛力，更凸顯嘉義市在扶植青年創業上的多元布局與創新實踐力。

▲▼ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

自青年創業獎勵補助計畫推行以來，嘉義市持續串聯中央資源與民間力量，累積豐碩扶植成果，培育多起在地青年創新創業案例，進一步活絡嘉義創業生態系，促進多元發展。此次與戰國策全國創業競賽的結合，不僅擴大活動規模與影響力，也強化青年創業者跨界交流與合作的機會，助力嘉義市青年創業團隊更上一層樓。

▲▼ 114年嘉義市青年創業獎勵補助計畫入選團隊揭曉 點燃嘉義市青年創業新動力 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府未來將持續推動青年創業獎勵補助計畫，深化育成輔導、資源媒合及跨界合作，打造多元且完善的創業環境，陪伴青年穩健成長、勇敢築夢，助力他們實現自我價值並推動地方永續發展。嘉義市不僅看見青年夢想，更願意成為他們最堅強的後盾。

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