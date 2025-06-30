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嘉義市夏至活動 　學童體驗科學奇觀+引領跨學科思維

▲▼ 嘉市學生透過測量物體正午影子長短的方式，實地驗證太陽直射與地球傾斜軸心的地理現 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市學生透過測量物體正午影子長短的方式，實地驗證太陽直射與地球傾斜軸心的地理現 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今(2025)年6月21日夏至正午，由嘉義市天文協會主導策劃的「2025第二屆夏至無影腳跨域聯合拍照活動」，串聯全臺多所學校及國際夥伴歐洲的捷克、大洋洲的紐西蘭，共計33個單位共同參與。活動當日透過測量物體正午影子長短的方式，學生實地驗證太陽直射與地球傾斜軸心的地理現象，享受一場融合天文、地理與實作的沉浸式科學盛會。

黃敏惠市長表示，夏至是二十四節氣中極具科學與文化意義的一個節氣，從天文學角度來看，夏至反映了地球公轉與自轉造成的季節變化，幫助學生理解地球在宇宙中的運行規律；從人文層面來看，夏至也深植於農耕文化與民間生活中，古人藉由觀察太陽位置來安排農事節奏，體現了「順天而作」的生活智慧。嘉義市透過夏至無影腳活動，不僅讓大家認識一個節氣，更是透過科學觀察，理解自然與人類共生的起點，讓孩子能從日常中發現科學，進而從文化中培養對土地與生活的敬意。其亦指出，此次跨域活動展現教育跨界整合的力量，讓地理不再只是課本中的名詞，而是孩子們眼前真實上演的自然奇觀。未來，預計擴大國際合作規模，持續以創新科學活動，激發更多孩子探索自然的熱情。

教育處郭添財處長表示，天文，是科學教育之始。天文教育在中小學階段扮演著啟發好奇心與培養科學素養的關鍵角色。「夏至無影腳」活動融入古代節氣智慧與現代科學知識，引導學生在生活中觀察自然、理解宇宙運行的規律，培養跨學科思維與主動探索的學習態度。此次活動不僅讓學生實際體驗天文現象，更強化其對時間、空間與環境的感知力，是推動素養導向學習與科學普及教育的具體實踐。

嘉義市天文協會理事長也是蘭潭國小校長邱榮輝表示，夏至太陽直射北回歸線，嘉義地區因地利之便，成為觀察「無影腳」現象的最佳地點。學生們在正午時分立竿測影，觀察影子消失或變化的瞬間，親身感受地理知識轉化為可視化現象的驚奇。這次「夏至無影腳」不只是科學實驗，更是一次讓孩子親眼見證太陽「魔法時刻」的教育盛事。看到孩子們興奮地測影、觀察與討論，彷彿整個宇宙都因他們的好奇心而點亮。」

學校部份由蘭潭國小攜手全臺超過十所學校，包括新北、台南、高雄與屏東等地教育機構，透過同步觀測與資料回傳，建立一張「全臺影子地圖」。結果顯示，嘉義與花蓮瑞穗北回歸線帶，正午影長幾近為零，呈現完美無影現象；而北部地區如新北市立中平國中，則出現長且偏北的影子。南部地區如高雄鳳甲國中及屏東長樂國小，雖影長較短，但方向明顯偏南。

此次活動跨越國際，邀集歐洲的捷克Olomouc與大洋洲的紐西蘭奧克蘭等國際學校參與觀測。捷克正值北半球夏季，影子向北且明顯拉長；而紐西蘭則進入冬至，太陽位於北方，影子則長且指向南方。透過這些地理對比，學生得以深入理解地球自轉、公轉與季節更替的科學奧秘。

2025第二屆夏至無影腳跨域聯合拍照活動網站連結：https://reurl.cc/RYaaor

 
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