雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道　助攻2050減碳目標

▲雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應全球氣候變遷與中央政府2050淨零排放政策，雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，26日舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程，邀請縣府23個局處一同參與培訓，全面升級碳盤查與管理能力，邁出邁向永續治理的關鍵一步。

這場課程以ISO 14064-1:2018國際標準為依據，並導入雲科大研發的「雲永續碳盤查雲端平台」，教導各單位建立組織型溫室氣體排放盤查觀念與實務操作。藉由智慧化工具，可大幅提升行政效率，強化政府部門橫向整合與決策能力，協助雲林縣政府全面掌握轄內碳排來源，據以擬訂更具體可行的減碳策略與淨零藍圖。

▲永續發展暨價值管理中心鄭均太資深顧問師講授溫室氣體盤查指引課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位雲科大永續發展暨價值管理中心主任林昱成表示，該中心自2023年起與中央與縣府密切合作，已舉辦超過30場永續講座與碳管理活動，累積學員近千人，涵蓋地方公部門與在地產業，致力推動再生能源、節能診斷、碳盤查、ESG報告等多元主題。

林昱成也補充，目前中心除了持續透過官網與Line帳號發布政府補助與碳管理知識，還設有「淨零排放諮詢專線」，可提供在地產業免費媒合專家學者進行輔導，包括碳盤查、能源管理、綠色技術導入等，減輕中小企業轉型負擔，提升民間參與意願。此次課程全程使用可回收紙餐盒、不印紙本講義，以電子化替代，預估單日可減少碳排約58.98公斤CO₂e。

雲林縣政府表示，雲林地處農工並重地帶，推動在地淨零不僅是對氣候的回應，更關乎地方產業升級與生活品質提升。本次導入「雲永續碳盤查平台」後，可望建立起一套系統化、數據化的碳管理模式，作為全縣推動淨零轉型的重要參考。

雲科大與縣府更共同設立「淨零排放諮詢服務專線」，不論是企業有碳排放問題、需製作ESG報告書，或學校、社區對於節能或再生能源有興趣，都可以撥打專線，由專業顧問即時提供協助，讓減碳從政府帶頭、民間參與，打造全民參與的永續治理新典範。縣府強調，未來將持續與學研單位深化合作，目標讓雲林在邁向2050淨零的路上，一步一腳印、穩健前行。

▲永續發展暨價值管理中心廖浚佑顧問師講授雲永續碳盤查雲端平台操作課程。（圖／記者游瓊華翻攝）