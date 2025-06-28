　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道　助攻2050減碳目標

▲雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應全球氣候變遷與中央政府2050淨零排放政策，雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，26日舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程，邀請縣府23個局處一同參與培訓，全面升級碳盤查與管理能力，邁出邁向永續治理的關鍵一步。

這場課程以ISO 14064-1:2018國際標準為依據，並導入雲科大研發的「雲永續碳盤查雲端平台」，教導各單位建立組織型溫室氣體排放盤查觀念與實務操作。藉由智慧化工具，可大幅提升行政效率，強化政府部門橫向整合與決策能力，協助雲林縣政府全面掌握轄內碳排來源，據以擬訂更具體可行的減碳策略與淨零藍圖。

▲雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲永續發展暨價值管理中心鄭均太資深顧問師講授溫室氣體盤查指引課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位雲科大永續發展暨價值管理中心主任林昱成表示，該中心自2023年起與中央與縣府密切合作，已舉辦超過30場永續講座與碳管理活動，累積學員近千人，涵蓋地方公部門與在地產業，致力推動再生能源、節能診斷、碳盤查、ESG報告等多元主題。

林昱成也補充，目前中心除了持續透過官網與Line帳號發布政府補助與碳管理知識，還設有「淨零排放諮詢專線」，可提供在地產業免費媒合專家學者進行輔導，包括碳盤查、能源管理、綠色技術導入等，減輕中小企業轉型負擔，提升民間參與意願。此次課程全程使用可回收紙餐盒、不印紙本講義，以電子化替代，預估單日可減少碳排約58.98公斤CO₂e。

雲林縣政府表示，雲林地處農工並重地帶，推動在地淨零不僅是對氣候的回應，更關乎地方產業升級與生活品質提升。本次導入「雲永續碳盤查平台」後，可望建立起一套系統化、數據化的碳管理模式，作為全縣推動淨零轉型的重要參考。

雲科大與縣府更共同設立「淨零排放諮詢服務專線」，不論是企業有碳排放問題、需製作ESG報告書，或學校、社區對於節能或再生能源有興趣，都可以撥打專線，由專業顧問即時提供協助，讓減碳從政府帶頭、民間參與，打造全民參與的永續治理新典範。縣府強調，未來將持續與學研單位深化合作，目標讓雲林在邁向2050淨零的路上，一步一腳印、穩健前行。

▲雲林縣政府攜手國立雲林科技大學啟動地方減碳行動！雙方共同運作「雲林淨零轉型整合服務窗口」，舉辦「基礎淨零：碳管理導入」課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲永續發展暨價值管理中心廖浚佑顧問師講授雲永續碳盤查雲端平台操作課程。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出訪遭中國武官尾隨策畫衝撞　蕭美琴回應了
南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追比手勢！內行認出：常出沒
約同事一起健檢卻沒出現！警消破門驚見她死床上
231名碩博士「搶鐵飯碗」！　搬30kg郵袋爭上榜
快訊／民進黨提名條例出爐　台南、高雄市長候選人確定初選
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
「大地震預言」引恐慌　氣象署公布保命4招
酒店女圍巾勒頸！　男友喊「沒受傷」隔天死了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水利署實地抽檢雲林抽水設施　馬公厝大排、水門運作正常

雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道　助攻2050減碳目標

斥資近億！斗南學區通學環境升級　地方：不再是人行地獄

2025台南天文嘉年華登場！　南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

為營運做準備！桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

海風中的鼓聲與祈願　走讀口湖牽水車藏的百年祭儀記憶

池上員警烈日下協助排除拋錨車　即時疏導車流

「市長陪你拍」圓滿落幕　黃偉哲有求必應化身畢業生最強玩伴

水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

【虛驚一場】鹿港驚見「雙腳」倒插海中晃動！　消防火速救援結局超展開

水利署實地抽檢雲林抽水設施　馬公厝大排、水門運作正常

雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道　助攻2050減碳目標

斥資近億！斗南學區通學環境升級　地方：不再是人行地獄

2025台南天文嘉年華登場！　南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

為營運做準備！桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

海風中的鼓聲與祈願　走讀口湖牽水車藏的百年祭儀記憶

池上員警烈日下協助排除拋錨車　即時疏導車流

「市長陪你拍」圓滿落幕　黃偉哲有求必應化身畢業生最強玩伴

水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

籲藍營要團結反惡罷！　韓國瑜示警：若失守民進黨將一手抓權力

「不二家蛋黃酥」拜土地公！阿北整盒A走　他無奈：真的懂吃

美麗島民調／賴清德滿意度44.7％創新低　卓榮泰滿意度37.7％

新北、南投「抹布包針孔」廁所偷拍600女　OAT淫魔50萬交保

水利署實地抽檢雲林抽水設施　馬公厝大排、水門運作正常

拒做古早味給小姑吃　人妻回嗆不是人嗎　婆婆母女聯手夾殺

恆春史上最大案！　總銷50億度假宅標榜「一卡皮箱入住」

海神爭冠主場3戰湧3.4萬人　搶七戰高雄巨蛋辦直播派對

梁家榮重返一軍立刻先發！突然不痛反而怪怪的：努力找出平衡

雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道　助攻2050減碳目標

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

地方熱門新聞

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

韓國瑜反罷首站抵桃園　籲守護呂玉玲

亞通客運【5672】路線　由桃園客運代駛2個月

旱溪夜市突暴風雨　攤販慘遭下線

大溪百吉國小師生　和桃園榮家爺奶同樂

獨／盧秀燕領軍防守大罷免　台中藍營719造勢地點出爐

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

捐床報恩！心梗康復副總暖捐床墊給台南消防第六大隊

桃園強化招商服務　鏈結國家科研量能

張麗善宣佈成立不同意罷免大聯盟

男台鐵新城站曬衣物勸不聽　警告誡罰款才收手

文化大不同！來台被叫「姐姐」她超不習慣

更多熱門

相關新聞

雲林溪景觀工程獲2025全球卓越建設金獎

雲林溪景觀工程獲2025全球卓越建設金獎

雲林縣政府執行「雲林溪上中下游段整體水環境與景觀改善工程」，榮獲2025年全球卓越建設獎「公部門基礎建設 / 環境適意工程類」金獎。 此次獲獎的工程為整體整治的最終階段，秉持「再造斗六生命之河」理念，全面提升水環境品質與城市生活價值。

張麗善變「張立山」　雲縣府官網AI翻譯準確率待提升

張麗善變「張立山」　雲縣府官網AI翻譯準確率待提升

1年買幾件新衣能讓地球不嘔吐？

1年買幾件新衣能讓地球不嘔吐？

《2025雲林電競派對》號召全國戰隊巔峰對決

《2025雲林電競派對》號召全國戰隊巔峰對決

桃園國際機場獲ACA國際碳認證肯定

桃園國際機場獲ACA國際碳認證肯定

關鍵字：

減碳永續發展雲科大雲林縣政府碳管理

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備」

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

更多

最夯影音

更多

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面