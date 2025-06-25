嘉義市建設處長田長沛離職　黃敏惠肯定專業成就

▲▼ 嘉義市建設處長田長沛將離職，黃敏惠市長及團隊送上祝福 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府建設處田長沛處長因另有生涯規劃，將於今年7月3日離職。昨(24)日市務會議中，黃敏惠特別頒贈紀念品，表達對田長沛處長的期勉與祝福並表示，「原本還想再多留你一下，但知道你有新的職涯規劃，我們也為你感到高興與驕傲。」。

黃敏惠感謝田長沛處長這些年在建設處的堅持與努力，展現了市府強大的執行力與跨局處整合的高度效能，不僅讓城市建設日新月異，也讓更多人看見嘉義市的魅力。

黃敏惠另外特別提到田長沛處長在忙碌公務之餘仍努力通過會計師考試，展現了不懈的毅力與自我要求，她笑著說「這份永不放棄的努力，正是嘉義人的精神」，也祝福田長沛處長未來無論在哪個崗位上，都能持續發揮專業所長。

田長沛表示，嘉義市能成功招商引入IKEA，除了市府團隊展現不懈的誠意及毅力，在黃敏惠市長帶領下，嘉義市成為雲嘉南觀光休閒消費中心、展現消費潛力，成為IKEA繼推出快閃店後，決心入駐嘉義市原因。

除了工商業的繁榮，建設處能邀請到吳永培博士研發推出幸福嘉義米「博士來育種，農民來耕種，與市府團隊組成幸福嘉義隊，一同推動嘉義農業發展，後續更將台農82號幸福嘉義米推向國際，田長沛處長說，「若沒有這個團隊，就不可能有今天的成果」。這幾年來無論是建設規劃，還是跨局處的整合推動，每一項努力、每一份心力，都是大家一起努力出來的。他感謝每一位夥伴的支持與包容，也特別感謝黃敏惠市長的信任與鼓勵，「是市長讓我勇敢去嘗試，也不怕失敗，才能累積成今天的經驗與養分。」

田長沛處長也幽默回憶，當年在備考會計師執照時，正值工作繁忙、市政推動密集之際，是市長一句「再不考過就打屁股」的叮嚀，讓他不敢鬆懈，終於順利通過台灣會計師考試。未來將赴會計師事務所歷練，但無論未來身在何處，都是嘉義市政府力量的延伸。並表示，若市府未來赴中央爭取重大建設如輕軌，「不論是否在職，只要需要，我一定到場支援」。