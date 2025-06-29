柯建銘再預測823第二波罷免投票　蔣萬安諷：這不是預言家！是狼

▲徐巧芯舉辦反罷免說明會，邀請台北市長蔣萬安助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台首輪大罷免將在7月26日投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前也預測，停職中的新竹市長高虹安百分之百會被罷免掉，而另外7席藍委則會在8月23日投票。台北市長蔣萬安今（29日）受訪時諷刺，「在狼人殺的遊戲裡面，這種行為不是預言家，是狼！」

國民黨立委徐巧芯下午於西村區民活動中心舉辦政策宣講會，包括台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、立委陳玉珍都現身助講。

被問到總統賴清德展開「團結國家十講」，今日進行第三講「憲政體制」時提及，「立法院對閣揆表現不滿可以提不信任案，總統也可以被動解散立法院，重新改選國會，但總統沒有權力主動解散國會，台灣解散國會權跟外國不一樣，台灣是被動」，蔣萬安回應，民進黨發動無差別式大罷免，完全沒道理，甚至就連賴清德總統也不演了，號召民進黨站到第一線，「之前一直說公民團體發動，現在不演了，民進黨就是最大詐騙集團」扣別人紅帽子自己養共諜，說別人交流統戰，結果自己人卻賺「紅錢」，用話術欺騙老百姓。

另，外界質疑，藉由錄音方式，大街小巷播送宣傳反惡罷是行政不中立，蔣萬安則反問，「賴清德都公然發動大罷免，確定這個問題要問我嗎？」

