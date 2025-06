藍委揶揄蕭美琴險遭撞　綠委批「護航中共」：台灣的悲哀

▲民進黨立委黃捷嘆,國民黨至今仍護航中共惡行,真是台灣的悲哀。(資料照/記者屠惠剛攝)

記者詹詠淇/台北報導

捷克軍事情報局證實,副總統蕭美琴訪歐行程遭中國監視,甚至還有車輛衝撞計畫。「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)、美國眾議院外交委員會和中國特別委員會、日本前防衛副大臣中山泰秀等都發聲譴責中國行徑。綠委黃捷今(29日)批評,國民黨至今仍在護航中共惡行,絲毫不站在我國立場發聲,真的是台灣的悲哀。綠委林楚茵則說,這種輕蔑國安言行,顯示國民黨就是中共附庸,也是公民發起大罷免藍委原因。

我國副總統蕭美琴去年就職前出訪捷克時,車隊遭轎車尾隨,險釀車禍,而駕駛人正是中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員,捷克軍事情報局近期證實,中方在蕭美琴訪問行程中進行監視,行動中包括進行與車輛有關的「衝撞計畫」。蕭美琴28日強調,中國共產黨(CCP)的非法行為,絕不會讓她畏懼於在國際社會中為台灣的利益發聲。

對此,黃捷今日在臉書表示,蕭美琴遭到中共外交官跟監、意圖謀害,美方已高度關注。美國眾議院的外交委員會、中國特別委員會,分別公開發聲關切,直轟「中共赤裸裸的犯罪,全世界都看在眼裡」、「這不是外交、是脅迫」,「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)更嚴厲譴責,該暴力行為恐構成「國家恐怖主義」。

黃捷指出,中共對台灣副元首意圖謀害,嚴重性不容小覷,感謝民主盟友同聲譴責中共。反觀國民黨立委廖先翔還在嘻笑「中國很遜」,稱事件為「假新聞」,徐巧芯更刻意搞混咎責對象,要求「捷克給交代」。

黃捷說,國民黨至今仍在護航中共惡行,絲毫不站在我國立場發聲,真的是台灣的悲哀。面對中共的侵略與滲透,台灣人必須同心對抗,7月26日是非常關鍵的反共行動。Say no to KMT, which means saying no to China.

林楚茵也表示,日本前防衛副大臣中山泰秀在社群發文,對中共的惡行表達憤怒,譴責中國濫用外交特權。反觀國民黨不譴責中共、聲援我國副總統,而是在節目上冷血訕笑,這種輕蔑國安的言行,顯示國民黨就是中共的附庸,而這也是公民發起大罷免藍委的原因。

林楚茵說,中共和國民黨好怕大罷免,不斷施壓甚至暴力攻擊。但團結力量大,大罷免一定大成功。

▼民進黨立委林楚茵認為,藍委輕蔑國安的言行,顯示國民黨就是中共的附庸,也是公民發動大罷免原因。(資料照/記者屠惠剛攝)