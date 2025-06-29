藍委揶揄蕭美琴險遭撞　綠委批「護航中共」：台灣的悲哀

▲民進黨立委黃捷嘆，國民黨至今仍護航中共惡行，真是台灣的悲哀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

捷克軍事情報局證實，副總統蕭美琴訪歐行程遭中國監視，甚至還有車輛衝撞計畫。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、美國眾議院外交委員會和中國特別委員會、日本前防衛副大臣中山泰秀等都發聲譴責中國行徑。綠委黃捷今（29日）批評，國民黨至今仍在護航中共惡行，絲毫不站在我國立場發聲，真的是台灣的悲哀。綠委林楚茵則說，這種輕蔑國安言行，顯示國民黨就是中共附庸，也是公民發起大罷免藍委原因。

我國副總統蕭美琴去年就職前出訪捷克時，車隊遭轎車尾隨，險釀車禍，而駕駛人正是中國駐布拉格大使館軍事部門的外交人員，捷克軍事情報局近期證實，中方在蕭美琴訪問行程中進行監視，行動中包括進行與車輛有關的「衝撞計畫」。蕭美琴28日強調，中國共產黨（CCP）的非法行為，絕不會讓她畏懼於在國際社會中為台灣的利益發聲。

對此，黃捷今日在臉書表示，蕭美琴遭到中共外交官跟監、意圖謀害，美方已高度關注。美國眾議院的外交委員會、中國特別委員會，分別公開發聲關切，直轟「中共赤裸裸的犯罪，全世界都看在眼裡」、「這不是外交、是脅迫」，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）更嚴厲譴責，該暴力行為恐構成「國家恐怖主義」。

黃捷指出，中共對台灣副元首意圖謀害，嚴重性不容小覷，感謝民主盟友同聲譴責中共。反觀國民黨立委廖先翔還在嘻笑「中國很遜」，稱事件為「假新聞」，徐巧芯更刻意搞混咎責對象，要求「捷克給交代」。

黃捷說，國民黨至今仍在護航中共惡行，絲毫不站在我國立場發聲，真的是台灣的悲哀。面對中共的侵略與滲透，台灣人必須同心對抗，7月26日是非常關鍵的反共行動。Say no to KMT, which means saying no to China.

林楚茵也表示，日本前防衛副大臣中山泰秀在社群發文，對中共的惡行表達憤怒，譴責中國濫用外交特權。反觀國民黨不譴責中共、聲援我國副總統，而是在節目上冷血訕笑，這種輕蔑國安的言行，顯示國民黨就是中共的附庸，而這也是公民發起大罷免藍委的原因。

林楚茵說，中共和國民黨好怕大罷免，不斷施壓甚至暴力攻擊。但團結力量大，大罷免一定大成功。

▼民進黨立委林楚茵認為，藍委輕蔑國安的言行，顯示國民黨就是中共的附庸，也是公民發動大罷免原因。（資料照／記者屠惠剛攝）