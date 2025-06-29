酸賴清德「沒讀書」　徐巧芯：民進黨罷免成功後將沒收五天假

▲徐巧芯舉辦反罷免說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（29日）進行國家團結第三講提到，1946年通過的《中華民國憲法》，台灣並沒有派代表員參加。國民黨立委徐巧芯下午舉辦反罷免說明會時回嗆，賴清德在總統大選辯論時曾說，《中華民國憲法》是災難，現在又要扭曲歷史，當時台灣省派出18名的代表，包含農會漁會工會等各界，賴清德的說法完全錯誤，到底有沒有念書？她也說，藍委過去一年做的事情比行政院還多，如果大罷免成功，還大家五天假的政策就會被民進黨收回。

徐巧芯今日下午於信義區舉辦反罷免茶會，現場聚集約3百多名鄉親，氣氛相當熱絡。台北市長蔣萬安、前市長郝龍斌、議長戴錫欽、國民黨立委陳玉珍都出席力挺。

徐巧芯致詞時指出，賴清德提到國家屬於議會制度，但多數不是表決贏了就贏，那難道就只能依照賴清德的想法才叫贏嗎？這個叫做一黨專制、叫做獨裁，如果不是按照表決多數做決定，那我們為什麼每4年要選一次議員？每4年選一次立委，每4年要選一次市長，每4年要選一次總統呢？

徐巧芯強調，民主政治不能選不贏就翻桌，只有賴清德這種獨裁思想，才會希望投票都要是他說的算，國民黨立委過去1年，在立法院做的事，比行政院還多，例如還大家五天假，以後還要推普發現金一萬元，連先前罷團來踢館，都表態支持普發一萬元，但如果民進黨大罷免成功了，這些政策都會被民進黨收回去；她呼籲選民，大家為了自己，一人要回家拉五票，7月26日一起出門投下反罷免票。