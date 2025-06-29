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民眾黨：獨裁者憲政課死當　賴清德巫醫把台灣民主打進加護病房

▲▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」的系列活動，29日上午赴新竹進行第三講，主題聚焦「憲政制度」。對此，民眾黨以題為「一場獨裁者的憲政民主課，死當！」發表聲明回應，批評賴清德從來不是治民主弊病的良醫，根本是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房。

民眾黨表示， 憲政民主的核心是「監督制衡」，不是行政獨大，更不是總統專權。然而，卻看到賴清德片面曲解憲政體制，只想專擅權力、永遠執政、不容監督。更荒謬的是，一個聲稱中華民國憲法是災難的賴清德，一個力主廢除監察院 的賴清德，現在竟然擁抱五權憲法，實在讓人瞠目結舌。

民眾黨指出，原以為賴清德會以人民關心的憲政改革為核心，落實民進黨長期以來主張的廢除監察院。但非常遺憾，對於淪為「廢物院」的監察院，賴清德顯然是也體會到有多肥多香多好用，絕口不提廢除監察院的承諾。反倒是對真正落實民主監督制衡的國會改革法案，透過綠色大法官來保護說謊官員，遂行賴清德意志。

民眾黨表示，國人看到的是「選前承諾、選後違憲」！從25年從未修正的《財劃法》到總預算核實刪減，民進黨將憲政民主所應奉為圭臬的監督制衡視如敝屣，一心只有民進黨的意志與利益。如此墮落的專制心態，也難怪賴清德會將提出批評的異議都打成「雜質」。

民眾黨表示，賴清德再三強調「議會多數的界線」。然而，回想2016到2024年民進黨完全執政的8年，曾任行政院院長、副總統的賴清德，是否曾針對民進黨多數時的鴨霸、濫權吭過一聲？當初把《公投法》鎖回鳥籠的，不正是曾高喊公投民主的民進黨嗎？直到民進黨不再是國會多數，才又突然想用「界線」抗拒監督，這不但是忘了民主政治的真諦「少數服從多數」，更是徹徹底底的雙標。

民眾黨表示，賴清德引用第一位女性諾貝爾和平獎得主勞拉.珍亞當斯的名言「醫治民主之弊，唯有更民主」，但賴清德的專擅作為與獨裁思想，才正是「台灣民主當前的真正病灶」。賴總統口中更大的民主，就只是為了獨裁專擅、不惜選輸翻桌，「賴清德從來不是治民主弊病的良醫，根本是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房」。

民眾黨強調，面對賴清德試圖透過大惡罷將台灣民主推向斷崖，只有人民勇敢站出來向綠色威權大聲說不，才能真正捍衛屬於全體台灣人的民主憲政。

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