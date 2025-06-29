賴清德稱制憲大會台沒派代表參加　藍秀資料打臉：個人獨特史觀

▲賴清德提到，1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的。」遭林家興打臉。（圖／取自林家興臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（29日）展開國家團結第三講時提到，1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」。國民黨前發言人林家興對此批評，這是百分之百的事實錯誤，當時的臺灣省有派中華民國憲法制憲代表，賴總統有個人獨特的史觀不是新聞，「但拜託尊重一下基本的歷史事實。」

林家興指出，賴總統近期開展「國家團結十講」不僅沒有團結台灣、團結社會的功能，內容更是錯誤百出。今天稍早的第三講沒有最離譜，只有更離譜，賴總統竟然說1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」，這是徹底的、百分之百的事實錯誤。

林家興表示，賴總統也提到民國25年的「五五憲草」沒有台灣人參與，「廢話，當時台灣還是日本帝國底下的殖民地，」一邊是備受壓迫的次等公民，一邊是歷經政治啟蒙新生準備制憲，可以去翻翻當年的報紙輿論民情是如何選擇與看待。

林家興說，時至今日，藍綠不同黨派、民間各方對近代中國史、台灣史、中華民國史有不同立場、有不同歷史詮釋，無論原因出於對檔案史料的解讀還是政治立場，都還算是「正常」、可以論辯的範圍，可以理解。要翻案也可以，各憑本事「上窮碧落下黃泉，動手動腳找資料」，但依照政治立場剪裁、刪除、顛覆歷史事實就太誇張了。

林家興表示，中華民國的國史館歷經多次政黨輪替依舊存在，它的歷史檔案也依然存在，根據國史館臺灣文獻館典藏的相關資料，制憲國民大會臺灣省代表名冊（國史館臺灣文獻館典藏，典藏號：00301990004012）上，清清楚楚地記載了臺灣省的制憲代表名單以及他們是如何被選出的。



臺灣省，民國35年11月9日：



郭耀廷（唯一光復前選出，僑居日治台灣的僑選代表）、



顏欽賢（台北縣，候補李友邦）、黃國書（新竹縣）、



林連宗（台中縣，候補謝東閔）、李萬居（台南縣，候補韓石泉）、林壁輝（高雄縣，候補洪約白）、張七郎（花蓮縣，候補梁阿標）、鄭品聰（台東縣，候補陳振宗）、高恭（澎湖縣，候補鄭暻文）、



連震東（台北市，候補廖文毅）、謝娥（婦女，候補許世賢）、



南志信（高山族，候補華清吉）



林家興提到，制憲國民大會代表的選舉方式，雖然並非由台灣省民直接選舉，而是採間接選舉方式，由各縣市議會以及各代表協會組織推舉候選人，並經台灣行政長官公署核定後，由台灣省參議會投票決定，但依然是台灣省的合法代表，當時戰亂年代能夠如此已經十分不易，這也是台灣人參與中國（中華民國）民主進程的重要貢獻。



林家興抨擊，賴總統有個人獨特的史觀已經不是新聞，但不管想當台灣人、中國人、中共人、中華民國人、日本人都好，拜託尊重一下基本的歷史事實，這些人的後人許多人都還健在，聽到賴總統這樣扭曲歷史、抹煞先人的功績，他們做何感想？學術界及社會大眾看到一個當總統的可以如此沒有是非黑白，又該如何是好？令人感到悲哀、荒謬，「可以有政治立場，不能沒有是非良心！」