最新詐騙！「樓下鄰居傳LINE」1訊息　他5萬慘飛了

▲以為鄰居報好康獲利，殊不知是一場騙局。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

又有詐騙新手法！一名受害者透露，收到一名自稱樓下鄰居的LINE訊息，以「你家漏水害我家浴室淹水」為由攀談，沒想到隔天刻意傳來一張獲利40萬的對帳單，又立即把訊息收回，接著引誘受害者投資黃金與白銀。受害者天真投資5萬，系統雖顯示獲利，但因1疑點，才發現是騙局一場。

「165打詐儀錶板」分享一起詐騙案例，受害者指出，6月2日下班回到家，突然收到陌生LINE訊息，對方聲稱住在樓下，透過管委會群組找到他，接著抱怨上方廁所疑似漏水，也就是指受害者的家影響到他家浴室，希望能處理一下。

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受害者隨即查看家中管線，並打算找水電師傅來檢查，對方卻主動表示自己「懂水電」可以幫忙，但受害者不想麻煩對方而婉拒這提議。

沒想到隔天中午，對方突傳一張對帳單，顯示獲利高達40多萬，正當他想追問細節時，訊息立刻被收回。接著對方打電話來，自稱最近在投資黃金與白銀，每天都有獲利，詢問受害者有沒有興趣，強調是鄰居關係，並掛保證「我帶你玩一次，賺到算你的」且保證獲利。

由於最近黃金真的漲很多，受害者不疑有他，結果走入詐騙圈套。對方提供了一個操作網址與專屬帳號，要受害者直接將資金轉入系統帳戶。受害者說，6月3日轉了5萬元進去，幾天後查看系統，雖有入金紀錄，也顯示獲利，但金額卻沒有跳動，聯繫鄰居也毫無回應。

感到事有蹊蹺的受害者前往管理室查詢，赫然發現樓下的住戶根本不是這位男子，當下才驚覺落入詐騙陷阱，「我整個傻住了...原來樓下的住戶根本不是他，而是一場騙局！」

對此，165打詐儀錶板官網再次提醒4個「詐騙話術解析」，如下：

1、 假鄰居佯稱住家漏水係民眾造成，誘騙加入LINE聯繫處理漏水問題。

2、 假鄰居故意分享投資成果引發好奇心，再鼓吹註冊假投資網站、入金嘗試。

3、 假網站營造獲利假象，誘使加碼入金，最後甚至要求貸款投資。

4、假鄰居獲利後，失聯。

另外4個防詐小撇步也要注意，聲稱「保證獲利、專業代操」都是詐騙；與陌生人聊天，只要涉及投資，一定是詐騙；投資，應循正規投資網站、合法投顧，並深入研究再進行。若民眾有疑慮，請撥打165諮詢。