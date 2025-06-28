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美女議員遭詐！包裹送抵服務處「助理代墊1998」　拆箱拳頭硬了

▲國民黨高雄市議員白喬茵遭遇「貨到付款」詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨高雄市議員白喬茵遭遇「貨到付款」詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

詐騙橫行，國民黨高雄市議員白喬茵也中招！白喬茵表示，她日前遭遇「貨到付款」詐騙，包裹送抵服務處後，助理先幫她付了1998元，沒想到拆封後，竟是一條她沒買過，而標價僅168元的簡體字洗面乳，直呼「拳頭已硬」。

「白姓議員就這樣被詐騙了。」白喬茵在臉書分享道，助理通知服務處有一件需貨到付款1998元的包裹，助理先行代墊付款後，她未多加思索，便表示稍後進辦公室再給助理錢。沒想到她拆箱後，內容物竟是一條她從沒買過，而且標價只有168元的簡體字洗面乳「膜西閨蜜」，驚覺遭到詐騙。

白喬茵表示，在這個人人網路亂買的時代，誰記得自己買過什麼，於是就很容易變成被詐的肥羊。她自認金額不大，但鼓勵民眾若遇到類似情況要積極主動追回款項，「不要幫詐騙集團累積買車、換房、喝紅酒的資本！」

白喬茵公開自身受騙經過，直呼「拳頭已硬」，她也趁此機會整理完整防詐教學與自救流程，呼籲民眾提高警覺，避免成為詐騙集團目標。

一、看到包裹先檢查
■我是否有下過訂單
■寄件人資訊是否模糊或可疑
■包裹是否外觀簡陋或貼大量寄件單的痕跡
■包裹內是否僅有不明廉價物品

二、收到物流送的詐騙包裹怎麼辦？
■拒收包裹：直接告知物流業者拒收
■ 保留貨運單:保存寄件人資料和單號
■保持商品完整:確保箱子與商品無拆封使用
■打給物流公司:盡快通知物流公司協助退貨

三、收到超商取貨付款的詐騙包裹怎麼辦？
立即申請退貨：透過客服電話或超商縣上平台申請退貨(點選進入連結)
■7-ELEVEn詐騙案件申訴平台
 ■全家Fun心取爭議包裹退貨申請平台
■萊爾富線上客服
■OK MART線上客服

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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高雄國民黨白喬茵詐騙貨到付款洗面乳

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