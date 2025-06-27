守護長輩出行與居家安全　犯罪預防聯合宣導

▲台東縣警察局組成「犯罪預防東警宣講團」，前往大橋文健站舉辦聯合宣導活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



為強化社區民眾交通安全及自我保護意識，台東縣警察局近日特組成「犯罪預防東警宣講團」，由交通警察隊、婦幼警察隊、少年警察隊及刑事警察大隊共同參與，前往大橋文健站舉辦聯合宣導活動，吸引多位社區長輩熱情參與。



交通警察隊特別針對「行人安全」進行詳細說明，尤其針對現場多位使用醫療代步車出門的長輩，詳細解說醫療代步車在道路上的正確使用方式、應注意事項及相關法規，強調路權觀念，呼籲長輩們務必遵守交通規則，確保自身及他人安全。現場長輩們專心聆聽，並踴躍參與問答，展現對交通安全的重視。





刑事警察大隊宣導近期層出不窮的「新型詐騙案例」，特別提醒長輩們要提高警覺，切勿輕信不明來電或訊息，並提供多起真實案例，讓長輩們了解詐騙集團的慣用手法，避免財物損失。婦幼警察隊則聚焦於「家庭暴力與性騷擾防治」，鼓勵長輩們勇於求助，提供相關諮詢管道，並強調尊重身體自主權的重要性，共同建立友善的社會環境。

少年警察隊則針對「毒品及電子菸危害」進行宣導，呼籲長輩們應多加留意家中年輕一輩的交友狀況，共同防堵毒品進入家庭，並強調電子菸對健康的危害，切勿讓家中晚輩接觸。



台東縣警察局交通警察隊隊長吳昇忠表示，透過預防犯罪宣講團的合作，警方能提供更全面、更貼近民眾需求的宣導內容。特別是針對醫療代步車的宣導，希望能有效提升長輩們的交通安全意識，讓大家都能安全快樂地出門。