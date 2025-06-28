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上任12天台鐵連爆28起狀況　鄭光遠出招推「周檢機制」止血

▲▼交通部長陳世凱前往視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵近日不到2周已發生28起異常事件，包括調車意外，圖非事件畫面。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵董事長鄭光遠上任12天，台鐵連發生28起異常事件，其中25日再度發生調車意外，闖行號誌擠壞轉轍器，這已是7個月來第10起，台鐵除了將懲處相關疏失人員、強化訓練，鄭光遠也出招了，本周起祭出「周檢機制」止血，目標今年要降低2成事故和異常件數。

高鐵前董座鄭光遠降薪接掌台鐵救火，6月16日上任迄今不到2周，截至昨天為止，台鐵雖沒有重大行車事故，但已發生行車異常事件達28件，包括車輛故障、接地閃爆，6月25日再度發生調車疏失，這已是去年12月起迄今第10件調車意外，台鐵人為疏失接連發生，如何止血已刻不容緩。

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台鐵公司說明，6月25日七堵站進行調車作業時，人員未確認號誌狀況即啟動調車作業，以致擠壞轉轍器。後續除了對相關人員疏失檢討處分之外，亦將強化調車作業前的號誌確認機制與人員教育訓練，以防止類似事件再度發生。

根據統計，台鐵去年行車異常事件達979件，平均每天發生約2.7件。鄭光遠上任12天來，發生28起異常事件，平均每天2.3起，雖未較去年平均件數高，不過鄭光遠也已擬定「周檢機制」止血，要周周控管降低事故。

▲▼立法院交通委員會邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營台灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，新任高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠就任後首次到立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵董事長鄭光遠。（資料圖／記者湯興漢攝）

台鐵公司表示，台鐵公司董事長鄭光遠主持經營管理周會議，每周定期召開，由台鐵一級主管及各相關處處長與會，針對安全及各項主題進行報告與討論，今年設定的事故事件比率要較去年(113年)下降20%。

鄭光遠近日也表示，他到台鐵後，最重要的是要做到「安全、準點、便捷」，旅客需要的優先做，安全部分，希望去年發生異常事件979件能分門別類降下來。

鄭光遠說，目前台鐵分成北區、中區、南區、東區等四區，各區裡面有運務、工務、機務、電務，如何整合配合營運和車輛將是重點外，本周起每區針對異常事件都要檢討，找出原因、釐清問題，採4區分區分責管控，每周檢討，透過該作法降低事故和異常件數。

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