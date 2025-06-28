上任12天台鐵連爆28起狀況　鄭光遠出招推「周檢機制」止血

▲台鐵近日不到2周已發生28起異常事件，包括調車意外，圖非事件畫面。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵董事長鄭光遠上任12天，台鐵連發生28起異常事件，其中25日再度發生調車意外，闖行號誌擠壞轉轍器，這已是7個月來第10起，台鐵除了將懲處相關疏失人員、強化訓練，鄭光遠也出招了，本周起祭出「周檢機制」止血，目標今年要降低2成事故和異常件數。

高鐵前董座鄭光遠降薪接掌台鐵救火，6月16日上任迄今不到2周，截至昨天為止，台鐵雖沒有重大行車事故，但已發生行車異常事件達28件，包括車輛故障、接地閃爆，6月25日再度發生調車疏失，這已是去年12月起迄今第10件調車意外，台鐵人為疏失接連發生，如何止血已刻不容緩。

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台鐵公司說明，6月25日七堵站進行調車作業時，人員未確認號誌狀況即啟動調車作業，以致擠壞轉轍器。後續除了對相關人員疏失檢討處分之外，亦將強化調車作業前的號誌確認機制與人員教育訓練，以防止類似事件再度發生。

根據統計，台鐵去年行車異常事件達979件，平均每天發生約2.7件。鄭光遠上任12天來，發生28起異常事件，平均每天2.3起，雖未較去年平均件數高，不過鄭光遠也已擬定「周檢機制」止血，要周周控管降低事故。

▲台鐵董事長鄭光遠。（資料圖／記者湯興漢攝）

台鐵公司表示，台鐵公司董事長鄭光遠主持經營管理周會議，每周定期召開，由台鐵一級主管及各相關處處長與會，針對安全及各項主題進行報告與討論，今年設定的事故事件比率要較去年(113年)下降20%。

鄭光遠近日也表示，他到台鐵後，最重要的是要做到「安全、準點、便捷」，旅客需要的優先做，安全部分，希望去年發生異常事件979件能分門別類降下來。

鄭光遠說，目前台鐵分成北區、中區、南區、東區等四區，各區裡面有運務、工務、機務、電務，如何整合配合營運和車輛將是重點外，本周起每區針對異常事件都要檢討，找出原因、釐清問題，採4區分區分責管控，每周檢討，透過該作法降低事故和異常件數。