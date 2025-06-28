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台裔女議員辦公室遭「爆裂物攻擊」！　加拿大政界齊聲譴責

▲▼ 加拿大卑詩省台裔省議員馬博文（Bowinn Ma）。（圖／翻攝自臉書）

▲ 馬博文和家人、辦公室員工都平安無事。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大卑詩省台裔省議員馬博文（Bowinn Ma）辦公室日前遭爆裂物攻擊，消息震驚政界。警方證實，這起事件導致辦公室門框損毀，所幸無人傷亡。馬博文強調，不論背後動機為何，這都是非常可怕的暴力行為，各黨派也齊聲譴責。

綜合《中央社》及加拿大CBC報導，事發於27日凌晨約4時15分，地點在馬博文位於北溫哥華Esplanade大道的辦公室，警方尚未確認爆裂物類型及作案動機，但已排除傷亡可能，並持續封鎖現場採證。據加拿大皇家騎警（RCMP）說法，當天凌晨2時45分附近傳出另一起爆炸聲響，目前正調查兩起案件是否相關。

這起事件令社區與政壇震驚，省長尹大衞（David Eby）表示，「蓄意設置爆裂物」令人深感憂慮，呼籲社會正視民選官員遭遇威脅的情形。省議會當天已通報所有議員與辦公室助理，建議提高警覺，並可自行決定是否關閉辦公室。

馬博文則透過聲明感謝外界關心，但也呼籲避免不必要的揣測。她和員工目前平安無虞，已配合警方調查，坦言此事對當地居民造成驚嚇，自己也深受衝擊。有居民形容爆炸聲巨大，甚至震動房屋，嚇得無法入睡。

由於馬博文代表的北溫哥華–朗斯代爾選區（North Vancouver–Lonsdale）為伊朗裔大本營，加上近期伊朗政局動盪，部分民眾懷疑此事也許與地緣政治相關；也有聲音認為可能與她推動的《基礎設施項目法案》（Infrastructure Projects Act）有關，該法案挨批侵害原住民與環境權益，引發反對者不滿。

現年39歲的馬博文為台裔第二代，雙親來自台灣。她出生於加拿大，擁有卑詩大學工程學系及管理碩士學位，也是專業工程師，曾任機場工程專案經理，2017年當選省議員，創下卑詩省首位台裔省議員紀錄，時任總統蔡英文也曾發賀電致意。

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