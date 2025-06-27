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獨／盧秀燕領軍防守大罷免　台中藍營719造勢地點出爐

▲韓國瑜周日將在這裡舉辦大型造勢晚會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中藍營規劃在719舉辦大型造勢活動反罷免，據了解，地點就敲定在七期馬龍潭路旁。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪以及羅廷瑋等3位立委罷免案成案，將在7月26日舉辦投票。藍營規劃將在7月19日黃金周舉辦大造勢活動，由台中市長盧秀燕領軍造勢，守住子弟兵。據了解，藍營除了7月19日大造勢之外，7月12日也還會有一場造勢活動，兩場都是由盧秀燕帶領，現地點也都已經敲定，分別在東區帝國糖廠附近以及西屯區馬龍潭路旁。

▲▼ 台中市長盧秀燕出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市長盧秀燕日前出席北北基反惡罷團結大會。（圖／資料照片）

大罷免進入第三階段，中選會審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委、新竹市長高虹安罷免案成案。中選會決議，前述的罷免案定於114年7月26日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

藍營在台中市有三名年輕立委罷免成案，分別是廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等，3人都被視為盧秀燕子弟兵，全都在罷免名單上。先前傳出盧秀燕將領軍在7月19日黃金周舉辦大型造勢活動，地點鎖定七期空地，而根據《ETtoday東森新媒體》掌握消息，藍營719造勢地點就選在市政路附近，昔日中四選區廖偉翔競選總部旁空地。

不僅是7月19日黃金周，7月12日藍營也會在台中東區帝國糖廠舉辦造勢活動，連兩場活動催票，希望催出支持者出門投票。

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