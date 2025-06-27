示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，目前共計24位國民黨立委罷免案成案，將於7月26日投票。對此，媒體人于美人26日表示，有些民進黨的人會說「贏就是我們的，沒有贏也沒關係」，但大罷免不可能不用付出政治代價，上次罷樑不就損失一個林右昌嗎？這個政治代價還不只是民進黨的，是全體國民要一起扛的，所以各位一定要主動站出來。

于美人於節目《新聞千里馬》表示，自己也要呼籲民進黨，不要認為罷不成也沒有成本、不用付出政治代價，但這是要付出政治代價的，不能講忠言逆耳，只能說是語重心長。

于美人表示，有些民進黨的人會說「贏就是我們的，沒有贏也沒關係」，但實際情況，並不是不要緊，不可能不用付出政治代價的，上次罷樑不就損失一個林右昌嗎？

于美人認為，現在大家擔心的是，這個政治代價還不只是民進黨的，是全體國民要一起扛的，所以各位一定要主動站出來，你的選票要自己守護，如果大家越來越冷感，只覺得「看不懂罷免、怎麼投都一樣」，這是不可以的。

最後，于美人強調，因為罷免是一個仇恨動員的行動，這個行動如果成功，社會氛圍會變得更惡質，所以這次投票不是投票不投票的問題，而是要不要站出來，保護自己是否還有下次投票自由的權利。

▼于美人。（圖／記者李毓康攝）