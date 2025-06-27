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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆「民進黨的傲慢」讓挺罷免民調萎縮　林濁水：不痛加檢討前景暗淡

▲震傳媒罷免民調。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲震傳媒罷免民調。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，目前共計24位國民黨立委罷免案成案，將於7月26日投票。對此，前立委林濁水26日分析最新罷免民調，他表示，大罷免大逆轉大震撼，原本傅崐萁的傲慢讓支持罷免衝到34.8%，但現在又因為民進黨的傲慢，萎縮到支持罷免27.1%比不支持罷免38.7%，不痛加檢討，前景暗淡。

根據最新《震傳媒》罷免民調，結果顯示，罷免藍委部分，27.1%的受訪者表示會去投罷免票，38.7%會投反對罷免，另外，26.7%表示不會去投票。對比三月時僅19.7%民眾會投反對罷免，增加了19個百分點，更是繼二月後，投下反罷免的民調再度高於投下罷免。

對此，林濁水表示，大罷免大逆轉大震撼，傅崐萁的傲慢囂張，讓支持罷藍衝到34.8%比不支持罷免19.7%。

林濁水認為，但現在又因為民進黨的傲慢，萎縮到支持罷免27.1%比不支持罷免38.7%！不痛加檢討，前景暗淡。

本次民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年6月22日至6月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,075人（加權前家戶537份、手機538份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

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