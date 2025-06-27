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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免陸戰！北市5罷團、民進黨公職合體站路口　王世堅也到場

▲▼罷團、民進黨民代一同站街口。（圖／罷團提供）

▲罷團、民進黨民代一同站街口。（圖／罷團提供）

記者杜冠霖／台北報導

反共護台志工聯盟發起七月「護國大遶境」，今（27）日一大早也在台北小巨蛋站街口，由台北5個罷團與民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、蔡其昌等人及各區北市議員大會師，就連過去幾度表態反對仇恨式罷免的王世堅也到場聲援，吳思瑤強調，民進黨已經跟罷團站在一起，會做罷團最強側翼，未來協助只會更加綿密、有力。

今日活動包含吳思瑤、王世堅、吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、蔡其昌、林俊憲、吳秉叡、林楚茵、沈伯洋、黃捷及台北市議員陳賢蔚、陳慈慧、鍾佩玲、何孟樺、王孝維、許淑華、洪健益、張文潔、洪婉臻、顏若芳、林亮君、簡舒培、王閔生、趙怡翔及民進黨發言人吳崢等黨公職都出席。

吳思瑤表示，台北市是首善之區，卻因國民黨五席立委在國會暴力、違憲濫權，讓首善成為首惡。要用台北市最強大的民主力量，讓不適任的立委知道台灣不該被糟蹋，現在的國會是有史以來最暴力、最不討論、最濫權的國會，民進黨立委組成的51戰隊也會陸續前進各縣市，和公民團體並肩前行，讓台灣民主能夠恢復正常。

民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳表示，過去一年的國會亂象已經讓人民受不了國民黨立委，許多海外台灣人已訂好機票，要回來一起守護台灣。台北的罷團也正面臨蔣萬安市長行政不中立的種種作為，民進黨台北市議會黨團會當罷免團體的後盾，也邀請大家一起用民主的方式制衡不適任立委，罷免親中親共不適任立委。

罷團「文山退葆」表示，賴士葆是親中推手，既然民意代表已經無法代表民意，民眾只好把權力收回，也敬告賴士葆及國民黨立委，沒有誰是永遠多數，民主才是最大共識。罷團「剷除黑芯」表示，這段時間志工每天站路口、發面紙，都非常辛苦，當然也會擔心人身安全。但志工們仍然堅信，只要大家團結，一定能守住台灣的民主，大罷免大成功。

罷團「山除薇害」表示，感謝51戰隊在立法院努力奮戰，肉身抵擋國民黨毀憲亂政，這也激發台灣人的愛國心跟危機感，公民團體自發性進行一階二階連署，接下來也會持續一起把台灣民主守住。罷團「港湖除銹」提及志工在路上收連署書和宣講時有遇到不理性跟行政不中立的困境，但志工們沒有退卻，因為志工們是為了台灣民主自由奮戰，期盼迎來正常的國會與國家。

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