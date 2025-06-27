藍白用「法庭直播」交換「反罷免」　綠委酸：黃國昌政治情勒國民黨

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨強推「法庭直播」法案引來法界反彈，然而，該案在經立法院朝野協商程序後，預計將於今（27日）傍晚展開表決，不料，卻爆出藍白以「法庭直播」交換「反罷免」。對此，民進黨立委林楚茵開酸，黃國昌政治情勒國民黨，把法庭直播當成藍白合作的肉票，卻欺騙民眾是為了司法改革？

林楚茵表示，今日一早，她目擊黃國昌為了「法庭直播」法案拜託國民黨，根本就是想讓法案不經討論，直接表決輾壓，這樣的畫面社會大眾早就習以為常，民眾黨想要過什麼法案，黃國昌立刻出動當小弟。

林楚茵質疑，黃國昌不是主張法案審議要「委員會中心主義」？那麼現在這樣算是什麼民主？根本是黑幫治國，只在乎誰多數能碾壓表決，更扯的是，有吹哨者爆料，國民黨發出的表決動員令直接寫明，此案關乎「藍白合作與大罷免」，請委員共體時艱進場表決。

林楚茵不禁開酸，請問「法庭直播」法案審查與「大罷免」有什麼關係？民眾黨就是政治情勒，黃國昌挾持國民黨，把法庭直播當成藍白合作的肉票，卻欺騙民眾是為了司法改革？

此外，林楚茵指出，民眾黨修法只為了拚流量、救柯文哲，黃國昌以「法庭直播」交換「反罷免」，藉此綁住國民黨，這就是「藍白密室喬政治」，可悲國民黨怕罷免也樂當柯文哲的後援會。

林楚茵直言，司法成了藍白政客操作的工具，國會變成政黨交易的市場，藍白立委聯手，從違憲的國會擴權、預算亂刪亂凍、罷免門檻提高、財劃法亂修，到現在硬推「法庭直播秀」，現在只有罷免成功，才能阻止藍白只在乎私利不顧民意的惡行。