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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

▲▼基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，民眾一早前往投票所投票,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲7月26日將進行25案罷免投票。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

因應7月26日首波罷免投票日，新北市選委會近日提報給中選會「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」備查，其中要點內因寫到「提醒選民…攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投票所踴躍投票」，被中選會要求刪除「踴躍」投票2字。新北市議員江怡臻轟，中選會果然已是「忠選會」的樣子，鼓勵投票，怎麼了嗎？現在難道連踴躍投票都害怕了嗎？

各縣市政府近日針對罷免投票日，都有將準備製作宣傳投票的布條和海報等資料，提報給中選會備查。針對這次選舉，新北市選委會的「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」提醒民眾在指定時間攜帶證件等資料，到指定投票所踴躍投票。

不過，中選會回給新北市選委會表示，第9點有關「提醒選民114年7月26日（星期六）上午8時至下午4時攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投票所踴躍投票」之規定，鑑於罷免案之通過或否決，依公職人員選舉罷免法第90條規定，繫於一定比例之選舉人參與投票，及同意票數與不同意票數之多寡，爰鼓勵民眾踴躍投票或不投票，對前開罷免案之通過或否決自有影響，為維護選務中立，請刪除「踴躍」二字。

對此，新北市議員江怡臻轟，中選會果然已是「忠選會」的樣子，想方設法壓低投票率，努力做好總統賴清德口中的打掉雜質。

江怡臻說，民政局製作宣傳投票的布條和海報，是按照往例，並無改變，包括110年公投行政院長蘇貞昌，呼籲民眾踴躍投票，2022年地方選舉與修憲公民複決，也是鼓勵踴躍投票，行政院官網都還找得到明確文字。

江怡臻質疑，鼓勵投票，怎麼了嗎？中選會不是每年都在做嗎？民進黨不是最愛談要行使公民權利，還稱罷免就是公民參政權最好的實踐？現在難道連踴躍投票都害怕了嗎？

根據過往選舉、罷免投票文宣來看，105年第14任總統選舉，中選會發公文呼籲大家踴躍投票；110年的公投，行政院也發新聞稿呼籲國人「把握權利 踴躍投票」；111年的18歲公民權的選舉，行政院發新聞稿呼籲民眾「1126踴躍投票」；甚至過去高雄市長罷免案，中選會還發新聞稿呼籲高雄市教育局、民政局配合罷免案選務工作。
 

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