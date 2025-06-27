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台灣客不敢去了！「7月大災難」謠言瘋傳　日本飯店嘆：訂房退光光

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，消防人員搜救。（圖／路透）

▲日本石川縣2024年曾遭遇強震。近來，竟然因漫畫家龍樹諒2021年出版的漫畫，讓日本7月將發生災難的謠言甚囂塵上。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

近來聲稱「7月日本將發生大災難」的謠言在香港和台灣社群平台迅速擴散，對日本石川縣的觀光和餐飲產業造成嚴重衝擊。金澤市多家飯店接連傳出台灣團體取消訂房，業者憂心忡忡，官方與專家也紛紛呼籲民眾勿被無根據的傳言誤導，應依據科學單位的權威訊息來判斷。

根據《北國新聞》報導，石川觀光業者表示，台灣與香港一直是該縣外籍遊客的主要來源，占比約兩成。但近期受謠言影響，訂房情況大幅萎縮。金澤ANA皇冠假日酒店透露，7月2日至5日的台灣團體訂房幾乎全數取消，而6日和8日訂房又恢復正常，可見退訂潮與謠言高度相關。另一飯店指出，7月5日房間預訂率僅達五成，與以往八至九成的水準落差極大。

據悉，這波謠言源於日本一名漫畫家以「預知夢」為題材的創作，內容聲稱「2025年7月5日將發生超越南海海槽地震假設規模的巨型海嘯」。此說法被香港網紅引用後，迅速在社群媒體流傳，引發部分民眾恐慌。金澤當地餐飲業者也擔心來客數銳減，坦言「謠言若繼續發酵，生意會受很大影響」。

根據石川縣資料，2023年台灣旅客占外籍旅客的18%，香港則占3%。兼六園5月入園數據顯示，香港遊客減少約22%，台灣也減少6%。氣象廳強調，現有科學技術無法精準預測地震的時間、地點與規模，這類傳言毫無科學依據。專家建議，民眾應理性查證，避免因無謂謠言徒增恐慌與焦慮。

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