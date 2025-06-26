金正恩愛女「戴70萬Cartier鑽錶」！　豪奢打扮比過媽媽

▲金正恩與妻女一同亮相，女兒金主愛手上的鑽錶意外引發南韓媒體討論。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓官方媒體《朝中社》26日報導，領導人金正恩帶著妻女一同出席江原道元山葛麻地區的海岸觀光渡假村的竣工儀式。而這也是第一夫人李雪主繼2024年1月新年慶祝公演後，時隔1年半首次現身公開活動。除此之外，金正恩愛女金主愛手上佩戴的Cartier鑽錶也格外引人注目。據悉，市價恐高達3080萬韓元（約新台幣70萬元）。

根據南韓《每日經濟》指出，李雪主當天肩背一款疑似義大利品牌Gucci的鏈條包，雖然照片未呈現完整包款，但根據皮革質地與Logo的位置判斷，極有可能是「GG Marmont」系列，該品牌中尺寸在官網售價約為400萬韓元（約新台幣約8.6萬元）。

不過，最引人注目的並非李雪主，而是身穿米白色套裝、手戴鑽錶的女兒金主愛。報導猜測她配戴的可能是Cartier的鑽飾Baignoire系列腕錶，若真是該型號，價格恐高達3080萬韓元（約新台幣70萬元）。儘管無法確認金主愛實際佩戴的款式，但她的華麗穿搭也成熱議焦點。

事實上，金正恩父女近來公開亮相次數明顯增加。早在4月兩人就曾一同參加驅逐艦的下水典禮，當時就有咸鏡北道的居民向外媒透露，金氏父女的豪奢舉止引發民間不少疑問與反感。

不僅如此，一名知情人士表示，在儀式過程中金正恩多次只與女兒低聲交談，跟其他官員幾乎沒有互動，令不少民眾感到困惑。市民不禁直言，「主席好像只關心女兒，完全無視其他幹部，真的很奇怪。」

在強調長幼有序、重視階級尊卑的北韓社會，年僅十多歲的金主愛頻頻出現在主席台上，甚至坐在高階官員之上，據傳早已引發部分體制內人士的質疑與不滿聲浪。

外界普遍推測，金正恩有意讓金主愛接班，然而面對北韓社會根深柢固的傳統觀念，以及民間日漸累積的不滿聲浪，這條接班路恐怕不會太順利。