死亡連署燒進國民黨組發會　朱立倫：綠營罷免15萬件錯假辦了嗎

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨發言人吳錚告發立委陳瑩罷免案提議書有造假，調查局北機站昨天約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、原民會專委李得全到案，台北地檢署複訊後諭知2人請回。國民黨死亡連署爭議狂燒，被問到是否會擔憂下一波燒到自己身上，國民黨主席朱立倫今（26日）表示，最重要的是不要辦藍不辦綠、無限上綱、小案大辦，「我們尊重司法、錯偽造假一定是譴責、反對」，但民進黨發動罷免國民黨，這15萬的錯偽造假，到目前為止辦了沒有？

總統賴清德日前拋出「打掉雜質」說，引起強烈反彈後，綠營澄清，非針對在野黨，在總統府方提供媒體的新聞稿中，也拿掉「打掉雜質」的字眼。朱立倫今日諷刺，賴清德每次脫稿演出都是真心話，心中就是把反對的人當作雜質，希望透過打掉雜質做純化、清洗。他認為，政治清洗、純化是獨裁國家、獨裁者最喜歡的事，全世界最喜歡清洗的就是北韓，「獨裁者喜歡講鋼鐵般的意志、百鍊成鋼、打掉材質，這故事不是跟賴總統講的完全一樣？」

朱立倫表示，心中想的、跟講出來就是如此，這才是最危險的，賴清德透過各種手段打掉口中所謂的雜質、反對力量，想要消滅反對黨，透過大罷免、司法清算等，但不管是透過任何手段，這都是獨裁者的行為。

對於國民黨組發會副主委黃碧雲、原民會專委李得全遭約談，是否會擔憂下一波燒到自己身上，朱立倫說，最重要的是不要辦藍不辦綠、無限上綱、小案大辦，「我們尊重司法、錯偽造假一定是譴責、反對」，但民進黨發動罷免國民黨，這15萬的錯偽造假，到目前為止辦了沒有？

朱立倫更舉藍委丁學忠的案例，有幾十件死亡案件、200多件被中選會認定偽造，幾千件重複抄第一階段連署，這樣都可以不辦嗎？