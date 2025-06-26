開戰！韓國瑜出席725凱道選前之夜　朱立倫諷：民進黨爭氣一點

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免投票倒數一個月，國民黨全力備戰，針對7月25日選前之夜，國民黨除了備妥幾個場地方案，昨天凌晨確定搶下凱道路權。黨主席朱立倫今（26日）表示，接下來每一周都會有重要活動安排，戰略總表出爐後，會邀請包括立法院長韓國瑜、直轄市長與戰鬥藍召集人趙少康等重要意見領袖出席反惡罷活動。他還要民進黨爭氣一點，告訴大家執政一年來，到底替台灣人民解決什麼問題。

據悉，國民黨規劃接下來有6場大型造勢，包括7月5日在台北市府前市民廣場、7月10日在中央黨部12樓舉辦勞工後援會成立大會、7月19日「黃金周」則將新北、台中拚場，新北場場地選在新北市長侯友宜「市長勝選寶地」的板橋第一運動場外廣場，台中場場地則未定。另外，7月20日「黃金周」也將舉辦桃園場大造勢，最後則是7月25日在凱達格蘭大道前的「選前之夜」大造勢。

朱立倫今日出席「銀光好居標章授證暨創新服務獎表揚典禮」。他在會前受訪表示，因為這一次時間非常短，不只是選前之夜，選前黃金周、黃金周的前一、兩周，每一周都有重要的活動安排。

朱立倫表示，黨中央已與台北市，新北市、桃園市、台中市各區域聯防負責人深談過，做了一個綜合規畫，把時間都喬好，地點也都登錄，最後有一個戰略總表出來後，會邀請各方人士都來參加，這些重要的時段，包括韓國瑜、幾個直轄市長、趙少康等許多重要的意見領袖，都會邀請他們來共同參與反惡罷活動。

至於國台辦批評大罷免「打壓在野黨」，呼籲台灣同胞反對民進黨，朱立倫說，民進黨每次都用老共牌打擊政敵，今天是綠共充滿民進黨政府，應好好把共諜抓掉，然後不要學著做獨裁者想要清除雜質，更不要用抗中、老共牌打擊對手。

朱立倫還要民進黨爭氣一點，告訴大家執政一年來，到底替台灣人民解決什麼問題，關稅貿易戰、以伊戰爭對能源或石油危機能怎麼解決，年輕人買房、老人長照等問題解決了多少，不要一件事不做，每天就是抗中、鬥爭，希望消滅在野黨，這是一個不爭氣沒出席的民進黨。