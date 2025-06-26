綠控國台辦「轟大罷免」替藍發聲　國民黨：除了阿共牌沒別招？

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前表示，要透過選舉罷免「打掉雜質」，以守住民主鋼鐵般的意志，引發在野陣營跳腳，國台辦發言人朱鳳蓮也批，賴清德打壓台灣在野力量、推動「大罷免」進行政治造勢，「台灣民眾對此不買帳。」民進黨台北市議員許淑華諷刺，國台辦的論述與藍白不謀而合，證明國民黨就是統戰夥伴。國民黨發言人鄧凱勛今（26日）回應，許淑華哪隻眼睛看到中共出面證實國民黨是統戰夥伴？民進黨只有「阿共牌」？沒有其它爭取選民認同的方法？

許淑華表示，國台辦的論述與國民黨、民眾黨近期的整體論調，不謀而合，「國民黨是把中共給的策略，複製貼上嗎？藍白是中共的傳聲筒，還是工具人呢？」，這行為直接證明國民黨是中共的統戰夥伴。

鄧凱勛對此批評，總統賴清德把反對民進黨的意見，通通歸類為「雜質」，而對岸領導人習近平也常稱「對黨的忠誠，必須不含任何雜質與水分」，紅共跟綠共的言論驚人相似，賴清德堪稱是共產黨與習近平的信徒。

鄧凱勛強調，賴清德在昨天的民進黨中常會上繼續提油救火，稱該說法不是針對在野黨，而是希望可以團結國家。但反手又放任民進黨的黨公職持續對在野黨造謠與抹紅，許淑華在社群稱「中共出面證實國民黨是統戰夥伴」，難道「抹紅」是賴清德口中的不針對？造謠可以促進團結？

鄧凱勛認為，共產黨真正的夥伴根本就是民進黨，沈伯洋說過「共產黨的特色就是在指責別人做什麼事情的時候，其實就是他自己正在做」，把異己當成雜質、貼標籤、獵巫圍剿、稱言論自由需要管制等等，民進黨學共產黨學得如此透徹，莫非現在的衝突，是一種同行相忌？

