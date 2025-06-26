　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠喊話賴清德跟罷團站一起　「第三階段挺大罷免是民進黨責任」

▲▼曹興誠出席「護國大遶境」活動宣布記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲曹興誠出席「護國大遶境」活動宣布記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入倒數階段，7月26日將有24位藍委、1位市長進入首波罷免投票。「反共護台志工聯盟」今（26日）聯合各區罷團召開記者會，要發起「護國大遶境」活動。對於大罷免，聯電創辦人曹興誠坦言，民進黨一開始不支持大罷免，是謹守執政者的風範，罷免來到第三階段，支持罷免就是民進黨的義務跟不可逃脫責任。至於未來是否規劃與賴清德合體造勢？曹則回應，當然希望總統出來一起合體造勢，商請總統參與，希望賴清德總統站出來，跟罷團一起。

曹興誠表示，民進黨一開始不支持大罷免，是謹守執政者的風範，可是罷免來到第三階段，支持罷免就是民進黨的義務跟不可逃脫責任，賴清德的雜質說，相信不是針對人，但台灣確實有太多雜質，由中共透過國民黨在台灣散布錯誤的想法，比如關於統一的概念，這就是思想的雜質，這是違反人權的。

曹興誠舉例，隔壁鄰居一天到晚在牆上打洞，說要過來分財產、共同生活，這就是統一，不尊重人權、生命、自由，在美國，如果沒有經過同意闖入別人家裡，會被當場擊斃，這就是城堡法，台灣每個人的家庭都是城堡，沒有經過同意，共產黨不能進來，這是基本人權，中共和國民黨試圖侵害台灣基本人權，這就是思想的雜質跟毒素，台灣藉由大罷免對統一說NO，堅決反對。

有媒體追問，未來是否規劃與賴清德合體造勢？曹興誠坦言，自己當然希望總統出來一起合體造勢，商請總統參與，這已經不是要規避藍綠對立、憂讒畏譏，現在是民進黨責任，作為執政黨要把國家執政權拿回來，不能立法院在中共手裡還想順利執政，這是幻想，當然希望賴清德總統站出來，跟罷團一起。

至於最後大造勢，國民黨搶到凱道，罷團則到青島東路，是否青鳥集結再現？曹興誠回應，看後續發展怎麼做，還是有天理的，國民黨搶到凱道說不定下大雨，今天講的是道理，為什麼罷免的理由已經非常清楚，但國民黨反罷免提不出任何理由，只會講賴清德要消滅反對黨，這完全不是事實，每天只講這些歪理，國民黨到底有什麼理由？我已經給機會送出辯論邀請函，請傅崐萁、趙少康、朱立倫出來辯論。

曹興誠喊話，這麼好的機會能夠對質，居然拒絕了，很奇怪，打官司的時候被告拒絕說明有何冤屈，可笑，這三位能夠出來公開辯論，給機會，不要放棄，台灣公民期待看到國民黨能正大光明說出來為什麼不該被罷免，民眾應該給國民黨壓力，讓他們站出來跟曹興誠辯論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫁豪門淡出！「台大五姬」吳依潔　39歲絕美近照罕曝
墾丁水豚被毒死！　驗出工業強鹼、農藥
天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」懲罰賀瓏　網戰翻
小S「暴瘦憔悴」目擊照真相逆轉！　網震怒造假文
重機女隊長嚴重車禍！「赤兔馬」粉碎　車友集氣
快訊／桃園某高中生無照酒駕2死！　校方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄罷韓力量大集結！宣示組團前進花蓮：把「傅崐萁們」全罷掉

破130萬連署！罷團啟動護國遶境　曹興誠：大罷免真正召集人是傅崐萁

議員爆柯文哲新竹農地賣了　李國璋證實：柯家帳戶凍結需要經濟支撐

面對大罷免被太太要求噤聲！　羅明才不忍：我有這麼十惡不赦嗎？

國民黨選前之夜戰凱道　綠委諷：跟朱立倫站一起是加分還扣分？

死亡連署燒進國民黨組發會　朱立倫：綠營罷免15萬件錯假辦了嗎

開戰！韓國瑜出席725凱道選前之夜　朱立倫諷：民進黨爭氣一點

綠控國台辦「轟大罷免」替藍發聲　國民黨：除了阿共牌沒別招？

「度假一條龍上班一條蟲」！　吳思瑤籲韓國瑜：當一天院長敲一天鐘

曹興誠喊話賴清德跟罷團站一起　「第三階段挺大罷免是民進黨責任」

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

高雄罷韓力量大集結！宣示組團前進花蓮：把「傅崐萁們」全罷掉

破130萬連署！罷團啟動護國遶境　曹興誠：大罷免真正召集人是傅崐萁

議員爆柯文哲新竹農地賣了　李國璋證實：柯家帳戶凍結需要經濟支撐

面對大罷免被太太要求噤聲！　羅明才不忍：我有這麼十惡不赦嗎？

國民黨選前之夜戰凱道　綠委諷：跟朱立倫站一起是加分還扣分？

死亡連署燒進國民黨組發會　朱立倫：綠營罷免15萬件錯假辦了嗎

開戰！韓國瑜出席725凱道選前之夜　朱立倫諷：民進黨爭氣一點

綠控國台辦「轟大罷免」替藍發聲　國民黨：除了阿共牌沒別招？

「度假一條龍上班一條蟲」！　吳思瑤籲韓國瑜：當一天院長敲一天鐘

曹興誠喊話賴清德跟罷團站一起　「第三階段挺大罷免是民進黨責任」

宋少卿幽默開講！「酷老樂活」講座花蓮登場　縣府禮堂座無虛席

桃園男當街搶機車！女子驚叫求救　熱心民眾壓制逮人

每4人有1人罹病！代謝症候群悄悄上身　醫：恐引爆5大慢性病

失智爸忘了她…指螢幕讚：苗可麗不簡單　本人曝「父女互動」淚崩

阿嬤祖傳筍子湯泡飯！100元鋪滿海鮮旗魚塊、壽司米飽吸甘醇高湯

成大生千層岩瀑布溺斃！檢警相驗查死因　家屬同學悲傷擁泣

高雄罷韓力量大集結！宣示組團前進花蓮：把「傅崐萁們」全罷掉

大陸內捲效應驚人　老謝：經長郭智輝承諾比亞迪100%不會殺來台

抗空污少不了口罩　買空氣清淨機注意「CADR」數字只是理想值

破130萬連署！罷團啟動護國遶境　曹興誠：大罷免真正召集人是傅崐萁

「彷彿聽到心碎的聲音」 車銀優耳機被車壓爛...原地愣住

政治熱門新聞

漢光2.2萬後備軍人創歷年最多　已寄2萬張教召令

罷團網紅被小黃追撞2次　她：藍白想要來陰的嗎

李宗霖退黨傳加入民進黨！本人回應了

遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相

中共3個「80年」成統戰論述　賴清德曝團結十講原因：不是針對在野黨

藍白不滿賴清德「雜質說」　曹興誠：去掉統一思想雜質何錯之有？

726罷免投票7件事注意！違反恐挨罰

國民黨搶下凱道路權　反罷免選前之夜7/25登場

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

藍委齊發「2分鐘反罷免影片」 　陳水扁、呂秀蓮、謝長廷金句全收錄

邱議瑩高雄競辦啟用　趙天麟公開支持

林岱樺遭起訴牽動黨內初選　陳其邁說話了

幕後／藍黨魁延選機率增　在盧秀燕一念間

台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」

更多熱門

相關新聞

誰是民主的雜質？　賴清德激怒和團結了「雜質」

誰是民主的雜質？　賴清德激怒和團結了「雜質」

賴清德總統24日在「團結國家十講」的第二講拋出了「雜質說」，要用選舉、罷免「打掉雜質」。此話一出，隨即引發在野黨的批評，網友也紛紛在賴清德的臉書下對號入座，認為自己就是賴清德口中的「雜質」。總統府則發表三點聲明，強調賴清德並非首次以鑄劍為例，希望政治人物不要過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

傳陳其邁將任邱議瑩競辦主委　賴瑞隆、許智傑駁斥

傳陳其邁將任邱議瑩競辦主委　賴瑞隆、許智傑駁斥

郭昱晴稱微博帳號交給助理　凌濤再抓包說謊

郭昱晴稱微博帳號交給助理　凌濤再抓包說謊

藍委齊發「2分鐘反罷免影片」 　陳水扁、呂秀蓮、謝長廷金句全收錄

藍委齊發「2分鐘反罷免影片」 　陳水扁、呂秀蓮、謝長廷金句全收錄

批賴清德開民主倒車　蔣萬安嗆：賴也是要被打掉的雜質嗎？

批賴清德開民主倒車　蔣萬安嗆：賴也是要被打掉的雜質嗎？

關鍵字：

大罷免反共護台曹興誠賴清德大罷免徐巧芯國民黨民進黨朱立倫大罷免王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面