曹興誠喊話賴清德跟罷團站一起　「第三階段挺大罷免是民進黨責任」

▲曹興誠出席「護國大遶境」活動宣布記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入倒數階段，7月26日將有24位藍委、1位市長進入首波罷免投票。「反共護台志工聯盟」今（26日）聯合各區罷團召開記者會，要發起「護國大遶境」活動。對於大罷免，聯電創辦人曹興誠坦言，民進黨一開始不支持大罷免，是謹守執政者的風範，罷免來到第三階段，支持罷免就是民進黨的義務跟不可逃脫責任。至於未來是否規劃與賴清德合體造勢？曹則回應，當然希望總統出來一起合體造勢，商請總統參與，希望賴清德總統站出來，跟罷團一起。

曹興誠表示，民進黨一開始不支持大罷免，是謹守執政者的風範，可是罷免來到第三階段，支持罷免就是民進黨的義務跟不可逃脫責任，賴清德的雜質說，相信不是針對人，但台灣確實有太多雜質，由中共透過國民黨在台灣散布錯誤的想法，比如關於統一的概念，這就是思想的雜質，這是違反人權的。

曹興誠舉例，隔壁鄰居一天到晚在牆上打洞，說要過來分財產、共同生活，這就是統一，不尊重人權、生命、自由，在美國，如果沒有經過同意闖入別人家裡，會被當場擊斃，這就是城堡法，台灣每個人的家庭都是城堡，沒有經過同意，共產黨不能進來，這是基本人權，中共和國民黨試圖侵害台灣基本人權，這就是思想的雜質跟毒素，台灣藉由大罷免對統一說NO，堅決反對。

有媒體追問，未來是否規劃與賴清德合體造勢？曹興誠坦言，自己當然希望總統出來一起合體造勢，商請總統參與，這已經不是要規避藍綠對立、憂讒畏譏，現在是民進黨責任，作為執政黨要把國家執政權拿回來，不能立法院在中共手裡還想順利執政，這是幻想，當然希望賴清德總統站出來，跟罷團一起。

至於最後大造勢，國民黨搶到凱道，罷團則到青島東路，是否青鳥集結再現？曹興誠回應，看後續發展怎麼做，還是有天理的，國民黨搶到凱道說不定下大雨，今天講的是道理，為什麼罷免的理由已經非常清楚，但國民黨反罷免提不出任何理由，只會講賴清德要消滅反對黨，這完全不是事實，每天只講這些歪理，國民黨到底有什麼理由？我已經給機會送出辯論邀請函，請傅崐萁、趙少康、朱立倫出來辯論。

曹興誠喊話，這麼好的機會能夠對質，居然拒絕了，很奇怪，打官司的時候被告拒絕說明有何冤屈，可笑，這三位能夠出來公開辯論，給機會，不要放棄，台灣公民期待看到國民黨能正大光明說出來為什麼不該被罷免，民眾應該給國民黨壓力，讓他們站出來跟曹興誠辯論。