因賀瓏炎上PTT一片感嘆！評Albee外型「PR99以上」1特質超斬男

記者鄺郁庭／綜合報導

喜劇演員賀瓏近日捲入感情風波，遭網友質疑與已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，Albee也因此成為話題焦點。就有網友好奇，以Albee的長相身材，其他人會給幾分？留言處則一面倒給超高分，「絕對PR99以上」、「90up吧？而且她很聰明。」

▲Albee。（圖／翻攝IG／albeefin）



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有網友在PTT的Gossiping板問卦「Albee的長相身材 PR多少？」提到Albee是《我愛黑澀會》出道，是《天才衝衝衝》的女主持人，外型甜美、主持功力也不錯，「這樣的女孩在台灣PR多少？沒有80也有70吧？」

貼文引發討論，很多人認為即使Albee正處炎上狀態，但單純以長相身材來說，會給37歲的Albee很高分，「頂啊」、「絕對PR99以上」、「基本上她目前保持得還不錯啊」、「在那年紀肯定99」、「應該是有PR95以上」、「37還有嬰兒肥+那腿～PR95以上」、「對我來說99了，只有她不行，沒有我不可以」、「眼睛會勾人超讚的」、「同年齡的一定是99」

還有網友表示，「她腦袋好反應快，對男生吸引力超強」、「漂亮，也挺聰明的，不是那種胸大無腦型」、「90up吧？而且她很聰明」、「她反應頭腦算強的喔！95分。」