大東夜市真的變了！　在地人揭致命傷「以後不會去了」

▲大東夜市、大大東夜市。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

記者周亭瑋／綜合報導

台南知名「大東夜市」因台南市政府重新標租，造成經營業者分成原大東夜市及新的「大東東夜市」。地方粉專「台南式 Tainan Style」昨日PO出照片，感嘆「大東夜市怎麼變這樣」，而畫面也掀起熱議，大票鄉親洗版直呼，「時代的眼淚，不再是台南市三大夜市了」、「隔開真的很難逛，要繞出去才能進到另一個」。

「台南式 Tainan Style」昨日分享一系列照片，有感而發地說「大東夜市怎麼變這樣？只有賣吃的幾條比較多人，其餘變好空。隔了楚河漢界，也隔開了人心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友們紛紛回應，「愛鬥...客人都鬥走了，這樣有比較開心嗎？」「永大都比它熱鬧」、「逛到一半還要繞出去，感覺很差，去一次後就不去了」、「反而小北成功人多了起來，配合新光小北門，有可能真的會壓倒大東」、「原本就沒有很大，然後切一半就算了，還故意不讓客人快速通過，要繞一段路才能過，久了客人就流失了」、「武聖夜市最好逛了，停車還免費，超佛心」。

位於台南東區林森路的大東夜市，因市府重新標租持有3分之2夜市用地，得標業者和原經營業者又不願合作，造成夜市一分為二，多出了大東東夜市。

目前大東夜市約有40攤，以美食攤位為主；大東東夜市則是綜合攤，約400攤，兩夜市自今年2月5日復業後，依原訂周一、周二、周五營業。