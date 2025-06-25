曾是黑澀會美眉！他挖出Albee「當時模樣」喊差好多　網吵翻

▲Albee從《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自FB／Albee 范乙霏）

記者鄺郁庭／綜合報導

喜劇演員賀瓏近日捲入感情風波，遭網友質疑與已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧。就有網友挖出Albee在《我愛黑澀會》的模樣，直呼「跟以前差好多哦 差點認不出來」，引發話題。

有網友在Threads貼出Albee在《我愛黑澀會》的模樣，認為她當時的長相跟現在差很多，讓他差點認不出來。就有人也驚呆，「是同一個人？我看黑澀會長大也不認得！」「原來出道那麼久了？」

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不過，更多網友則是傻眼，「從小看黑澀會長大，Albee五官根本沒什麼變，20年前的電視畫質、妝容造型也拿出來講？」「以前的妝容、畫質又不一樣，看很多十幾二十年前的女生都差不多是這樣，然後感覺有變瘦」、「無聊，現在哪個女生跟20年前沒差很多的」、「女生本來就是越變越漂亮啊！而且拜託，你拿好幾年前的審美跟現在比？」

也有網友直呼，「蛤！認真的嗎？出事就開始外貌羞辱，這跟事件有什麼關係嗎？」「我是覺得想要變漂亮本身沒有錯就是了」、「整形與否都不甘別人的事吧？女生愛漂亮怎麼了嗎？」「她做的事情跟長相有什麼關係嗎」、「人家長怎樣真的不干你的事欸！」