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信義鄉清潔隊任社會勞動機構　勞動人就地補過、協助回收成公庫財源

▲南投地檢署檢察長郭景東赴信義鄉清潔隊視察社會勞動執行現況、結合三會關懷司法保護業務。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投地檢署檢察長郭景東赴信義鄉清潔隊視察社會勞動執行現況、結合三會關懷司法保護業務。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署自11年前開始聘用信義鄉公所清潔隊為社勞及義務勞務執行機構，長年來除讓社會勞動人得以留在家鄉履行義務、彌補過錯，更協助回收分類作業、為地方公庫創造可觀收益，創造三贏。

南投地檢署檢察長郭景東於19日由主任觀護人許玄宗、書記官長蕭振彥等人陪同，前往信義鄉公所清潔隊，實地視察原鄉地區社會勞動執行情形，並結合南投地區之榮譽觀護人協進會、更生保護會及犯罪被害人保護協會等三大司法保護單位，共同推動偏鄉司法關懷業務。

▲郭景東檢察長結合三會關懷司法保護業務。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義鄉清潔隊隊長文天祥當天負責簡報社會勞動執行情況，表示該隊自103年起即受聘為社勞及義務勞務執行機構以來，社勞人力已成為不可或缺的幫手，感謝地檢署長期的支持與配合；郭景東除聽取簡報，也親自了解勞動人實際工作情形，並特別關心勞動人如遇緊急事件時的應對處置方式，他指出信義鄉幅員遼闊、交通不便，感謝鄉公所長年提供在地勞動場所。

郭景東同時提醒，社勞機構應嚴格落實安全防護與作業規範，防止標籤化對待，並加強簽到退控管；如遇勞動人違規或行為不佳情形，應即時通報檢察署，以利即時處理，經輔導無效者應依法撤銷其社會勞動資格，且作為未來申請易服社會勞動審查之參考依據，以維護執行機構管理秩序與安全。

郭景東也提及，榮譽觀護人協進會理事長乃守志、更生保護會主任委員鄭家珍及犯罪被害人保護協會主任委員吳明賢等長期支持司法保護工作，協助更生人重返社會、關懷犯罪被害人重建生活，對此表達感謝，並強調司法保護應以人為本，結合社會各界資源，建構預防與支持網絡、共同打造安心穩定的社會。

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關鍵字：

信義鄉社會勞動司法保護勞動人回收分類公庫

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