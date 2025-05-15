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兒虐和意外悲劇頻傳　南投縣政府兒童安全日宣導

▲南投縣政府於515兒童安全日前夕赴偏鄉校園辦理故事劇場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府於515兒童安全日前夕赴偏鄉校園辦理故事劇場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「剴剴」案一審宣判、保母劉彩萱姊妹逃死引起全民公憤，兒虐和各種意外悲劇也持續發生，南投縣政府響應今天5月15日全國「兒童安全日」，於日前辦理校園故事劇場活動，引導偏鄉學童及家庭學習事故預防知識，呼籲家長和照顧者應注意使用汽車安全座椅等安全防護措施，並在尋求外界協助控制情緒，避免憾事發生。

「打擊危險大怪獸．兒童安全愛守護」宣導活動日前於信義鄉愛國國小附設幼兒園辦理，活動由知名「陸爸爸說演故事劇場」擔綱演出，透過生動戲劇與孩子互動，將常見兒童生活危險情境轉化為「危險大怪獸」，結合《三隻小豬》、《白雪公主》等童話故事情境，讓孩童在趣味劇情中學習安全知識與自我保護，吸引約150人參與；信義鄉圖書館也配合推動閱讀教育，鼓勵孩子們透過故事劇場與書本閱讀雙向學習。

▲南投縣政府於515兒童安全日前夕赴偏鄉校園辦理故事劇場。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局長陳南松指出，兒童事故多發生在日常生活的疏忽之中，若能透過正確觀念與教育介入，就能大幅降低風險；信義鄉衛生所主任史皓偉也指出，南投曾發生3歲孩童因未使用兒童安全座椅，而在車禍中死亡的不幸，提醒4歲以下孩童需依規定使用安全座椅及增高墊，以有效降低意外傷亡風險，另嬰兒應單獨仰睡於嬰兒床，避免柔軟寢具造成窒息，家長亦應將熱源器具遠離兒童活動範圍，並在情緒壓力過大時尋求親友或專業協助。

▲南投縣政府於515兒童安全日前夕赴偏鄉校園辦理故事劇場。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，本次活動獲得愛國國小校長曾筱茹大力支持，當天包括縣府衛生局保健科長鄭綉錦、教育處幼兒教育科長洪素宜、信義鄉衛生所醫師兼主任史皓偉、信義鄉代理鄉長甘浩望都出席參與；甘浩望致詞表示，感謝縣府深入偏鄉推動兒童安全教育，讓山區孩子也能享有與都市同等的照護與知識資源。

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