隧道內連續遭2機車逆向撞上！新中橫易肇事路段曝　警加強取締

▲用路人開車行經新中橫公路明隧道，三秒內連遭兩違規跨越雙黃線機車逆向撞上，其中一名騎士更撞得倒栽蔥式倒地。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台21線（新中橫公路）為信義鄉和玉山國家公園塔塔加等風景區重要聯外道路，而信義警分局統計該路線1至5月份發生交通事故共28件，其中100K至130K路段即佔約68%的19件，占約68%，因此自6月8日起執行稽查專案，於3處易肇事及4處易超速路段加強執法，統計至6月20日止舉發各類交通違規25件。

信義分局指出，今年1至5月發生在台21線的28件車禍，時段集中於上午8至10時及下午2至4時，主要肇因為往返塔塔加路線綿長、上(下)坡路段道路曲折陡峭，遊客不熟路況，容易導致「未保持行車安全間隔距離」、「雙黃線超車」等違規及「恍神分心、疲勞駕駛」；如有用路人行經明隧道時，曾在幾秒內連被兩台違規跨越雙黃線的機車逆向撞上，也有人在天雨或大霧瀰漫時未能注意車前狀況、減速慢行，直接撞上路邊暫停的貨車或自撞邊坡護欄等，險象環生。

分局表示，為防制交通事故，自6月8日起規劃為期1個月守望稽查專案勤務，統合派出所警力於和社派出所轄內的台21線102.2K、110.5K及 121.7K等3處易肇事路段執行機動攔檢，並於112.8K、119.4K、132.7K、137.5K等4處易超速路段加掛「測速照相警告標誌」，不定時執行測照，以加強執法、速度管理及增加見警率，提醒駕駛人減速慢行，注意行車安全。

▲▼信義警方公布新中橫易肇事路段，加強執法取締。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局呼籲，行經易肇事路段切勿搶快並依速限行駛，隨時注意車前狀況、保持行車安全距離，另登山旅遊後應適當休息、勿疲勞駕駛，以避免發生交通事故；該分局將持續透過交安宣導、取締重點違規並滾動檢討執行成效，分析事故熱時與熱點，精準執法，希望每位用路人都能用路順暢、出入平安。