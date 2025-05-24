濁水溪甜桃採收旺季！信義警啟動「護桃專案」　保護農民心血

▲ 南投信義警分局起啟動為期一個月的「護桃專案」，守護農民心血 。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、潘鳳威／南投報導

南投縣信義鄉濁水溪流域約有25公頃種植紅玉甜桃，每年5月中旬起為採收旺季。其香氣濃郁、果肉細緻、鮮甜多汁的品質，完全不輸高山水蜜桃，更是當地農民重要的經濟來源。為防範竊案發生，信義警分局自5月23日起啟動為期一個月的「護桃專案」，將強化巡邏、科技監控，守護農民心血。

濁水溪流域人和、地利、潭南及雙龍等村的石礫山坡地氣候條件很適合甜桃栽種，加上鄉公所與農會長期輔導推廣，種植面積不斷增加，產量穩定價格也高。由於部分果園鄰近道路、載運方便，易為宵小所覬覦。為此，信義警分局規劃結合「區域聯巡」、設置「臨時巡邏箱」、強化夜間巡邏頻率，並結合民力、科技等方式守護農民心血，像是無人機的運用，結合傳統巡邏方式達到點、線、面的全方位防護。

「護桃專案」專案首日晚間，警方於地利村青雲派出所舉行戶外勤教，集結16名警力、2名民力與8部警車，針對10處重點果園及工寮加強巡邏、守望，以警力展示方式宣示護桃決心。警方也同步訪視在地桃農幸茂興，他表示採收期有時得徹夜駐守在工寮，相當辛苦，對警方積極作為深表感謝。

信義警分局長邱逸樵表示，守護農民辛苦的成果是警方責無旁貸的使命，為期1個月的護桃專案警方將落實各項勤務作為，並視執行情形及成效滾動檢討。後續也會針對轄內葡萄、蓮霧、芒果、彩椒、牛番茄等高經濟農產品盛產期適時調整護農勤務，讓農民都能安心豐收。