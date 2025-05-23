醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟啟動　可享掛號費用優惠

▲「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」正式啟動 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為實踐「司法為民、司法有愛」，屏東地檢署與多個司法保護團體攜手推動「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」，今（23）日舉行簽約啟動儀式，邀集醫界及政府代表共同參與，期望藉由跨域合作，強化社會安全網，守護司法弱勢，彰顯司法公義與人文關懷。

這項活動，由屏東地方檢察署、財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會、財團法人臺灣更生保護會屏東分會及社團法人屏東縣榮譽觀護人協進會共同發起，協同轄內相關醫師公會盛邀轄區內醫療院所加入「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」。

出席人員，有法務部保護司司長洪信旭、高雄高分檢檢察長朱家崎、屏東縣政府衛生局副局長林進鴻、屏東縣醫師公會理事長江俊逸、財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會主委梁應鐘、財團法人臺灣更生保護會屏東分會主委葉春麗、社團法人屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財等。

法務部鄭部長銘謙自上任以來積極倡導構築「溫暖有感的柔性司法」理念，聯盟的成立更是具體落實司法保護與醫療照護的連結，讓不同專業人士參與司法保護工作，提供所長造福鄉親，該聯盟係秉此理念，針對轄區內弱勢之犯罪被害人及更生人家庭，實施優惠醫療等措施，以使該等司法弱勢者獲得協助，自聯盟啟動日起，凡持有由三會核發的「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」醫療卡之服務對象，前往聯盟成員醫療院所就診，即可享有掛號費用優惠等服務，讓醫療照護與司法保護無縫接軌，減輕對醫療需求的煩憂及經濟負擔。

洪信旭司長感謝聯盟的成立，給予保護對象必要的醫療協助，令他憶起兒時所處的環境缺乏醫療照顧，始終堅信且引用國際人權公約第25條所指「醫療照顧絕對是基本的人權，對弱勢者最基本的保障」，不應身分背景所有差異，現實生活中我們常見經濟因素、家庭變故、司法背景被貼上標籤，尤其是更生人、馨生人更是如此，而無法得到適當的醫療照顧，今日有聯盟的啟動這問題即可獲得改善，展現司法的公義，柔性司法正義的一面。

朱家崎檢察長致詞表示，部長認為司法的力量不只是劍也是盾，更是一雙溫暖的手，希望司法能懲惡也能夠扶正，且不是只有冰冷冷的剛硬一面，也希望有溫柔有溫度比較符合人性的柔性一面，部長上台後期許所屬建構溫暖有感的柔性司法，希望三個保護團體能結合社會各種力量和集結各種人事，以人為出發點，結合社會安全及預防網絡，公私協力來營造一個更溫暖的社會，讓人民能夠更安心，社會能夠更安定，生活能安寧的政策目標。聯盟的成立就是在實踐這樣目標，格具意義。

陳盈錦檢察長向所有參與本聯盟的醫療機構和社會賢達致上最誠摯的感謝，感謝各界共同以實際行動鼎力相助，成為司法保護醫療關懷體系的一環，未來將持續推廣聯盟的理念，深化跨機構的合作，擴大守護範圍，攜手打造更具人本關懷的司法新典範。堅信「醫起屏安．司法保護醫療關懷聯盟」的成立，就是在創造友善的環境，創造一個善的環境，我們有一個正向的結合，相信「醫起屏安」對屏東鄉親的服務是造福屏東鄉親，讓屏東鄉親感受司法為鄉親帶來的幸福。