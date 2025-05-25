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信義鄉雙龍部落男子洗完澡後心肌梗塞　警消接力護送下山就醫

▲信義鄉雙龍部落警消合作，接力護送心肌梗塞病患及時就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲信義鄉雙龍部落警消合作，接力護送心肌梗塞病患及時就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉雙龍部落田姓男子月前洗完澡後，疑似心臟病發，其妻立刻報請警方救援；警方轉報消防隊後，因山區路程遙遠，先以警車緊急將田男載下山，與反向上山的救護車接駁，合力將田男送醫急救，節省一半路程，也成功挽救寶貴生命。

信義警分局指出，雙龍派出所於4月27日晚間7時許接獲部落婦女電話報案，稱其田姓丈夫稍早洗完澡後，突然冒冷汗、全身無力且呼吸困難，疑似心肌梗塞，警員警員司俊和獲報後先行安撫報案人，並立即轉報119消防隊，由消防分隊派遣救護車救援。

▲信義鄉雙龍部落警消合作，接力護送心肌梗塞病患及時就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

但因消防隊上山尚有30分鐘車程、情況危急，司俊和當機立斷，與同事林晏廷合力以警車將田姓男子載至人倫村波石巷，與消防隊會合，再由救護車接力送往醫院施以心導管手術、救回一命，也讓田姓夫妻感謝不已。

信義分局表示，今年2月間另一名62歲金姓工人於寒流期間，在雙龍林道低溫下工作發生腦中風，也是由同位警員林晏廷及雙龍所長洪振芳合力以警車與救護車接力護送，使病患獲得即時救治；分局提醒民眾，山區日夜溫差大，應多加注意自身及家中長輩的健康狀況，若有不適，請立即至醫院、診所進行檢查，遇緊急情況可撥打110或119，尋求警方或救護人員援助，以確保自身安全。

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