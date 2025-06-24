「造成困擾真心抱歉」！公審路人挨轟　郭昱晴昨晚親傳簡訊道歉

▲民進黨不分區立委郭昱晴已向直播男道歉並被接受。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴日前發文表示，自己遇到名行為鬼祟的男子在公園直播，因擔心拍攝到附近學童而上前提醒，遭外界砲轟獵巫，事後郭也刪文並道歉。她今（24日）指出，昨晚7時47分透過IG傳訊息給對方，而對方也於今凌晨12時25分回應，「我接受郭立委的道歉」，郭昱晴則再回，「謝謝」。

郭昱晴22日在社群平台指出，有年輕人拿手機在公園直播，行為鬼祟，因憂心會拍攝到附近學童，因此上前提醒，並已通報內政部警政署，引發外界砲轟拿路人直播來公審。對此，郭昱晴也澄清，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫，她相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。不過郭的說明，網友並不領情。

而被郭昱晴公審的男子事後也現身受訪說，他當下就向郭昱晴解釋「我在自拍」，也給對方看手機，證明沒拍小孩，但郭還是把他照片PO網，讓他莫名成為「偷拍小孩的怪人」。郭昱晴最後在臉書道歉指出，刪除貼文、真誠道歉、認真反省，感謝各界批評指教。除了刪文，她願意為這樣的感受負責，也從這件事中學到更多表達的分寸。在提醒的方式上，她會更謹慎。

該直播男子昨也出面受訪回應，直言自己不懂郭昱晴出發點是什麼，但願意接受她的道歉，他也強調，被批評是「中共同路人」這樣的講法，讓台灣懷疑來懷疑去，台灣不是號稱民主進步的地方卻搞成這樣，自己覺得滿悲哀的。

而針對向直播主道歉部分，郭昱晴今日回應，已和對方取得聯繫，對方也接受她的道歉了。

從對話紀錄中可見，郭昱晴在昨晚7時47分透過IG傳訊息給對方，「您好，我是昱晴，這兩天造成困擾，真心抱歉」，而對方則在凌晨12時25分回應，「我接受郭立委的道歉」，郭昱晴則再回，「謝謝」。

▲對方已接受郭昱晴道歉。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨團幹事長吳思瑤今日受訪也說，過去這段時間台灣社會確實頻繁發生中國籍人士拍攝台灣重要基礎設施或校園等，國安方面也啟動相關因應跟防範。因此面對個案，大家有非常高的相互提醒意願，這也是正向的，畢竟保密防諜、維護國家安全人人有責。

吳思瑤說，郭昱晴是基於關心，擔憂是否又有過當的拍攝行為，若針對台灣人個資、孩童環境進行不必要直播，確實是不必要的，因此郭基於這樣的正義感和捍衛國家安全，才起心動念做這樣的處置與回應，後續也撤文道歉了，相信郭在這件事上已經表達誠心的歉意。

至於有沒有設局或其他幕後隱情，吳思瑤也難以去臆測，但提醒大家要相互保護身旁的人，若發現有人過當對孩童、其他人士直播拍攝，仍要彼此互相照應，希望社會能有這樣良善、互相保護的機制，不需要因為個案，就不太敢做必要的回應。

吳思瑤也說，該道歉就道歉，這是民進黨文化、從政者擔當，反觀另外的在野黨造假作弊，連民主都造假，國民黨上上下下，從黨中央到接受指使的地方黨部，都成為集團式犯罪現場，違法違規鐵證如山的犯行也經過法院認證，國民黨卻連道歉都不敢，兩相比照就可以看到國民黨跟民進黨的文化差異，因此她還是要肯定郭昱晴該道歉就道歉的態度。

▲吳思瑤肯定「該道歉就道歉」的態度。（圖／記者詹詠淇攝）