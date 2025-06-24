郭昱晴老公「賺紅錢」遭酸紅娘子　黃國昌：請同樣標準要求自己

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啟楷。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委郭昱晴被爆料老公在大陸經商，但她澄清是到大陸任職但總公司還在台灣，還說在野黨的抹紅是要反制大罷免。對此，民眾黨團總召黃國昌今（24日）說，郭昱晴當初用什麼標準在指著人家，就用同樣標準要求自己就好，「講多的都只是讓你越來越丟臉、越來越沒下限」；副總召張啓楷則表示，萬老師老公去大陸賺紅錢，她是變成紅娘子嗎？呼籲大家的標準要一致。

針對郭昱晴反指藍白抹紅，民眾黨團總召黃國昌說，「誰說我們抹紅？誰在抹紅？這麼無恥的話都講得出來」；黃說，簡單一句話，郭昱晴當初用什麼標準在指著人家，就用同樣標準要求自己就好，「講多的都只是讓你越來越丟臉、越來越沒下限」。黃說，對她沒什麼好評論，台灣公民網友看得很清楚。

另外，黃國昌也補充，希望賴清德總統冷靜想一想，你所率領的民進黨，正把台灣社會帶向一個什麼可怕的境界？那個莫名其妙被抓出來的年輕人講得很好，非常有高度，他原諒的同時也說沒辦法理解，台灣不是一個民主的地方嗎？怎麼會走到這麼可怕的境地？

黃國昌喊話，希望賴清德總統好好想一想，你所領導的政府、領導的政黨，除了自己的雙標行為外，你們這種恣意抹紅、獵巫的行為，把台灣變成什麼樣子？這是哪門子團結？

黨團副總召張啓楷說，在台灣抹紅別人的不就是民進黨嗎？特別是沈伯洋跟萬老師，結果現在出現雙標，很多人說沈伯洋的爸爸到大陸賺紅錢、是紅孩兒，現在有人在開玩笑說，萬老師變紅老師的同時，老公去大陸賺紅錢是變成紅娘子嗎？大家的標準要是一致的。

張啓楷指出，沈伯洋自己講的，所有到中國的交流都是統戰的一部分，現在萬老師要不要用同樣標準？老實講，今天講這事情心裡是傷心的，台灣人這麼善良，怎麼隨隨便便去扣人家紅帽子？大家也希望兩岸交流是和平的，可是當沈伯洋、萬老師老是扣人家紅帽子，迴力鏢就打到自己了。

張啓楷說，民眾黨對這事情的要求很簡單，就是用同樣的標準，請不要用聖人的標準要求自己，用賤人的標準原諒自己。

張啓楷表示，台灣最美麗的風景是人，台灣人非常善良，賴總統要團結十講，請真正做到團結，不要嘴巴喊團結，但實際上跟曹興城、柯建銘在推的是大罷免，那是社會對立、社會撕裂，還有沈伯洋、萬老師他們，一直在獵巫抹紅別人。

「萬老師這事情，這年輕人何其無辜。」張啓楷說，這段時間有多少人被民進黨抹黑，萬老師妳身為立法委員，毫無證據的狀況下，對一個在馬路上直播的人進行獵巫公審，這跟大陸以前文革不是很像嗎？還打電話給內政部說要叫警方注意這個人，這對台灣的傷害有多大？結果一整天不道歉，最後撤文，民進黨團書記長還要出來說感謝她最後道歉了，還要幫她硬凹說她第一時間就道歉了，面對問題解決問題，台灣人是善良的，請不要欺負台灣人。

▲民進黨不分區立委郭昱晴公審直播男風波未平，又被起底先生在中國賺紅錢，今(24)日出面澄清。（圖／記者湯興漢攝）