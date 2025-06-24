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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／賴清德「團結國家十講」　第二講前進桃園看這裡

 

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」的系列活動，日前已完成首場，而他24日晚間將赴桃園出席「桃園市客家青年會」主辦的論壇，他則會發表「第二講」，主題聚焦在「團結」。對此，《ETtoday新聞雲》則會安排全程直播。

有關賴清德的「團結國家十講」，將分成不同的主題，分別為：國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。賴清德是以民主憲政體制出發，講到外交、國防、兩岸議題，最後會收攏在經濟發展、產業布局等，直面台灣聲音也傾聽國人想法。

至於賴清德前天（22日）的「第一講」主題聚焦在「國家」，他在長達45分鐘的演說中，論述「國家」的組成4大要素為「人民、土地、政府、主權」，證明中國在國際上聲稱聯合國2758號決議是「完全錯誤」；他還當場化身「歷史老師」，一路講古，從40萬年前台南就有長毛象、金絲猴，以及台南左鎮人頭蓋骨，講到台灣近代史，證明中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，強調台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。

接著，賴清德第二講在今天（24）晚間登場，他將赴桃園出席「桃園市客家青年會『在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇』」。他的第二講的主題，則會聚焦在「團結」。

▲▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

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