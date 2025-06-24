盧秀燕稱「中國從未統治台灣」是個人史觀　綠委：選元首還特首？

▲民進黨團幹事長吳思瑤反問盧秀燕，想爭取元首還特首？（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前啟動「團結國家十講」，首講談「國家」，並提到台灣當然是一個國家，中華人民共和國從未統治台灣任何一天。不過，台中市長盧秀燕昨批評，「「總統有時間開講，講的卻是他個人的史觀」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）反問，難道盧秀燕認為中華人民共和國統治過台灣、治權及於台灣？想要問鼎大位的盧秀燕，要爭取的是中華民國的國家及元首，還是自甘成為特區特首？

賴清德22日發表「團結國家十講」第一講「國家」時，提到中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。盧秀燕23日批評，「總統有時間開講，講的卻是他個人的史觀，似乎沒有對焦世界重大議題，希望總統能夠update（更新）。」國台辦則嗆，「赤裸裸煽動兩岸對立對抗的『台獨』宣言」，相關言論「只會被掃進歷史的垃圾堆」。

對此，吳思瑤今日上午受訪表示，非常好奇盧秀燕在政壇這麼久了，對歷史脈絡、史觀到底是存有什麼想法？不曉得盧秀燕個人史觀是什麼？難道盧秀燕認為中華人民共和國統治過台灣、治權及於台灣？

吳思瑤說，盧秀燕未來可望爭取問鼎更大職務、承擔更大政治責任，史觀是否符合真實、正確，是大家所關注的，請盧秀燕說明一下妳的史觀是什麼，中華人民共和國治權什麼時候及於台灣？台灣難道不是獨立、自主、擁有自己土地、人民、政治和主權的國家？

吳思瑤更反問，想要問鼎大位的盧秀燕，要爭取的是中華民國的國家及元首，還是自甘成為特區特首？