神隱多日！不滿被動得知韓國瑜出國　吳思瑤：只醉心敲議事槌光環

▲民進黨團幹事長吳思瑤喊話韓國瑜，休息夠久該回來上班了。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院長韓國瑜自14日起就無公開行程，神隱9天，原定今（24日）主持立法院會，但卻仍是由副院長江啟臣主持。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，很詫異連執政黨團黨鞭事前都沒有獲知韓院長的秘密行程，基於朝野尊重應事前照會一聲。吳思瑤批評，韓院長顯然只醉心於可以在院會敲下議事槌的光環、時刻，反而要下苦功的場域永遠只是過水。她非常擔心這個史上最長的延會，立法院要交出什麼樣的成績單。她也呼籲韓國瑜，不要再神隱，也休息夠久了，該回來上工了。

針對韓國瑜神隱9天，且今日也無主持議事一事，吳思瑤上午受訪表示，韓院長好像已經沒有來上班9、10天了，其實上週五在議場後方的黨鞭協調，「我們才赫然收到，韓院長已經出國多日的訊息」，連執政黨團黨鞭事前都沒有獲知韓院長的秘密行程，「我們也很詫異」。

吳思瑤表示，基於朝野尊重，韓院長如果有公或私的要務，事前都會照會一聲，都會彼此尊重，訝異被動得知韓院長已經出國了。今天原定是韓院長應當主持院會，但也不曉得基於什麼原因，又沒有出席，讓副院長來代理。

吳思瑤認為，立法院在史上最長的延會期間，到底有哪些重要議案要審議？身為國會議長職責又是什麼？除了主持院會之外，更重要是讓各個朝野之間需要去異求同的法案，應當主動積極召集朝野協商，但韓院長顯然只醉心於可以在院會敲下議事槌的光環、時刻，反而要下苦功、認真進行朝野協商場域，永遠只是過水，甚至剝奪朝野協商主持權利。

吳思瑤說，現在橫在眼前的，藍白在延會期要聯手通過4100億紓困條例，挪2300億補發現金，絕對是非常爭議法案，拿國家安全換取國民黨立委怕罷免，慷國家之慨、犧牲國家安全，後續勢必需要經過朝野協商，請問韓院長你又要不協商直接交付表決嗎？

吳思瑤另指出，黃國昌個人執意要違逆所有法界專家學者的反對，一人執意要推的法庭直播、法院組織法，後續逕付二讀不需要委員會審查，最終協調場域也必然是院長主持的朝野協商，請問韓院長，你又要棄守朝野協商的重要對話，直接交付表決嗎？

吳思瑤認為，如果2300億就這樣不經協商直接表決，立法院就成了表決院，這個院長就是葬送、犧牲自己職責。如果黃國昌要推的法庭直播，犧牲司法人權，只是換取黃國昌個人沒直播就無法存活的個人政治傾向、個人喜好，就因為一人要強推。

吳思瑤說，院長可以請假、度假、出國，但該履行的職責還是要做。她非常擔心這個史上最長的延會，立法院要交出什麼樣的成績單，重大議案又要不討論只表決？國安法案到底還要等多久？今天是週二，稍後的程序委員會如果藍白再擋案，已經是第482次擋下國安法案。

吳思瑤指出，「立法院院長，韓國瑜先生，你要繼續無視立法院重大國安法案一再被拒審、阻擋在程序委員會之外。」過去的王金平會調和鼎鼐，因為國家安全不分政黨顏色，但韓院長度假回來了，是不是能把心調整回正事，把度假的心跟已經養精蓄銳的餘裕用在主持立法院協商跟議事，不要再神隱了，也休息夠久了，該回來上工了。