1年賺3億！企業租290個蝦皮帳號賣香奈兒、LV山寨貨　10人被逮

▲刑事局掃蕩租用民眾蝦皮帳號傾銷大陸仿冒品的台灣企業，逮捕10人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊日前接獲情資，指稱國內包含馬林企業有限公司等多家台灣公司透過網路成立社群、招攬民眾以每月2千元租金及營業額抽成分潤等手段租用民眾的蝦皮賣場帳號，並委託高雄豐鎰生技公司招攬客戶；馬林公司實際負責人張女與涉犯詐欺、販售侵權商品跑路到大陸的親弟弟從大陸引進包含香奈兒、凡賽斯、LV、NIKE、三麗鷗等大陸山寨商品低價往台灣傾銷，並透過租用民眾帳號降低賣場遭封停、查緝風險，調查發現該集團從去年1月迄今出貨營業額超過新台幣3億元，刑事局6月12日收網，逮捕上述公司負責人及同案共犯10人到案。





刑事局知悉上情後，會同該局智財大隊、北市、台中、高雄刑大、台北中正一分局、台中大甲分局共組專案小組，報請新北地檢署荒股檢察官王涂芝指揮偵辦，專案小組向新北院檢聲請10拘票、18張搜索票，6月12日同步搜索上述5間公司據點及涉案犯嫌13址住處，拘提馬林企業有限公司實際負責人張女等10人到案。

警方到該公司位於桃園市蘆竹區進口大陸淘寶貨質仿冒商品倉庫，起出百餘件商品涉及侵害知名品牌商標權。並當場查扣蝦皮賣場帳號290個、新台幣93萬餘元、手機15支、筆電4台、平板3台、存摺64本、SIM卡10張、公司大小章、以及仿冒CHANEL、VERSACE、LV、NIKE、三麗鷗、蠟筆小新等周邊商品證物。





刑事局表示：張女與潛逃大陸的親弟弟合作，由張男在對岸經手批購大量大陸淘寶仿冒商品、甚至是近期遭台灣檢警多次查緝的中國危險商品「穿雲箭」都有販賣；經調查張女委託高雄豐鎰生技公司招攬客戶，以每月2千元租金即可分潤2%賣場營業額，透過LINE成立群組招攬賺外快民眾，藉此承租290個帳戶，把自己帳戶外租的民眾多是家庭主婦、剛出社會的打工族及大學生，承攬租用蝦皮帳號業務看馬林公司分潤不惡，也有業務自己找家人共同出租帳號，警方統計該集團在台營業額突破3億元，發出分潤最少逾6百萬元。

警方分析，馬林企業公司為避免販賣仿冒品龐大獲利遭調查，另指示他人成立人頭公司分攤金流，並要求內部員工簽立保密協議，外包商承租蝦皮帳戶也與民眾簽訂三方合約，藉此規避洗錢防制規範，讓中國賣家順利把低價劣質仿冒商品傾銷台灣。





刑事局指出，出租蝦皮帳號無論綁定金融帳戶、第三方支付帳戶，都有觸犯洗錢防制法之虞，警訊後涉案集團10人依涉犯刑法妨害農工商罪、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署複訊，檢察官複訊後裁定10-50萬元交保，並限制出境出海。

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